Россия приостанавливает участие в договоре СНВ: Путин высказался о ядерных испытаниях

Президент России поручил Минобороны и Росатому обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если это первыми сделают США, сообщает Zakon.kz.

Президент России Владимир Путин заявил о том, что Россия приостанавливает участие в договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

"Вынужден заявить о том, что Россия приостанавливает свое участие в договоре СНВ. Не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие. Прежде чем вернуться к обсуждению ДСНВ, мы должны понять, как учитывать ядерные арсеналы Франции и Британии". Владимир Путин

Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге. Он вступил в силу 5 февраля 2011 года.