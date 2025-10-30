Америка возвращается к ядерным испытаниям

Президент США Дональд Трамп отдал Пентагону приказ о незамедлительном начале процесса испытаний ядерного оружия, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в соцсети Truth Social.

"У Соединенных Штатов больше ядерного оружия, чем в любой другой стране. Это было сделано, включая полное обновление существующего вооружения, во время моего первого срока пребывания на этом посту. Из-за огромной разрушительной силы я не хотел этого делать, но у меня не было выбора! Россия занимает второе место, а Китай – третье, но через 5 лет они сравняются. Я дал указание военному министерству начать тестирование нашего ядерного оружие на равноправной основе. Этот процесс начнется немедленно", – заявил лидер Америки.

Фото: truthsocial

Стало известно, сколько зарабатывает Трамп в должности президента.