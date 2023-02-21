Просрочка со скидкой: стоит ли казахстанцам покупать продукты с истекшим сроком годности

Директор Наццентра общественного здравоохранения Айнагул Куатбаева на брифинге в СЦК прокомментировала практику некоторых магазинов выставлять просроченные продукты по сниженной цене и ответила, были ли случаи отравления такой продукцией среди казахстанцев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Специалист отметила, что врачи не рекомендуют покупать просроченные консервы и салаты, и употреблять их в пищу. Дело в том, что в некоторых консервах, например, могут содержаться токсичные вещества.



Айнагул Куатбаева напомнила, что в целом продукты с истекающим сроком годности подлежат утилизации. По ее словам, за последние несколько лет случаев отравления просроченной продукцией в Казахстане не зарегистрировано.

"Мы ежегодно регистрируем массовые пищевые отравления. Но случаев, зарегистрированных в связи с употреблением просроченных продуктов, не было". Айнагул Куатбаева

Глава Наццентра добавила, что такая продукция навряд ли сгодится для корма домашним животным. Если и принимают животноводческие фермы бобовые, зерновые или мясо с истекшим сроком годности, то только через ветконтроль.

"Просроченные бобовые, зерновые, мясо принимаются животноводческими фермами, но даже на корм животным нужно отдавать через ветеринарный контроль, потому что это обеспечивает их безопасность". Айнагул Куатбаева

Эксперт уточнила, что производители устанавливают сроки годности продукции согласно санитарным нормам.

