Как избежать проблем с продуктами с истекшим сроком годности
"Орешки – это не просто вкусное лакомство, но и продукт, который может представлять определенный риск, например, для аллергиков. Даже в таких привычных продуктах, как орехи в упаковке, могут скрываться дополнительные опасности, если их маркировка не соответствует установленным стандартам. Уделяя внимание этим деталям, вы сможете защитить свое здоровье и избежать неприятных ситуаций", – пояснила эксперт ОО "МОО по ЗПП" Биятан Жанна.
Фото: Жанна Биятан
Недавняя проверка орехов микс, массой 500 г, от
производителя Eco Foods из России, приобретенных методом тайного
покупателя в супермаркете Кокшетау в июне текущего года представителем
общественного объединения "Мангистауское общество по защите прав потребителей",
выявила несколько несоответствий, которые могут повлиять на безопасность продукта.
Согласно договору о сотрудничестве купленный товар был сдан в аккредитованную лаборатории филиала РГП на ПХВ Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан (КСЭК МЗ РК) для проведения комплексной проверки на соответствие техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки". Протокол исследований №РО-24-08766/275 от 05.07.2024 выявил некоторые "отступления от норм" законодательных актов.
- Истек срок годности: орешки были произведены 27.10.2022 и их срок хранения составляет 12 месяцев (указано на упаковке). На момент приобретения продукт оказался просроченным. Потребление таких орехов может снизить их питательные качества и привести к потенциальным рискам для здоровья, особенно для людей с чувствительным иммунитетом.
- Отсутствие рекомендаций и (или) ограничений по использованию: советы по потреблению (например, не переедать), предупреждения для людей с медицинскими состояниями (например, аллергии) или советы по сочетанию продукта с другими продуктами. Эти рекомендации важны для безопасного потребления.
- Не указаны показатели пищевой ценности. Это важно для людей, следящих за своим рационом или имеющих специальные диетические потребности. Без данной информации потребители не могут полностью оценить, что они потребляют.
- Нет информации на государственном языке. В соответствии с Техническим регламентом ТР ТС 022/2011, маркировка упакованной пищевой продукции должна быть нанесена на русском и государственном языке. В данном случае упаковка содержит информацию только на русском языке, что затрудняет понимание и использование продукта потребителями коренной нации. Это может привести к непониманию инструкций по использованию и возможным негативным последствиям для их здоровья.
Для принятия соответствующих мер, предусмотренных действующим законодательством Казахстана, материалы исследований и их результаты направлены в компетентные органы.
Фото: Жанна Биятан
ОО "МОО по ЗПП" согласно п.п. 8 и 14 ст. 41 Закона РК "О защите прав потребителей" имеет право исследовать и распространять информацию по проблемам и правам потребителей в средствах массовой информации, а также распространять информацию о результатах исследований качества товаров (работ, услуг) и иную информацию, которая будет способствовать реализации прав и законных интересов потребителей.
Фото: Жанна Биятан
Рекомендации от эксперта-правозащитника
Жанны Биятан – как
избежать рисков при покупке и употреблении орехов в упаковке
- "Проверяйте дату на упаковке. Всегда обращайте внимание на срок годности орехов. Не покупайте и не употребляйте продукты с истекшим сроком годности.
- Осматривайте орехи перед покупкой. Убедитесь, что упаковка целая и не повреждена. Если орехи имеют прогорклый или неприятный запах, это признак того, что продукт испорчен.
- Проверяйте внешний вид. Орехи должны быть чистыми и сухими. Избегайте покупки орехов с признаками плесени, пятен или странных изменений в цвете.
- Храните орехи правильно. Держите орехи в герметично закрытых контейнерах в прохладном и сухом месте. Не оставляйте их на прямом солнечном свету или в теплом месте, так как это ускоряет процесс окисления и порчи.
- Следите за состоянием орехов после покупки: Если вы открыли упаковку, потребляйте орехи в течение рекомендуемого срока и храните их в холодильнике, если это предусмотрено производителем.
- Покупайте орехи у проверенных поставщиков. Старайтесь приобретать продукцию у надежных брендов и магазинов, которые соблюдают стандарты хранения и реализации продуктов.
Если у вас есть сомнения по поводу свежести или безопасности орехов, лучше всего отказаться от их использования и заменить на свежий продукт. Ваше здоровье – главное, и лучше предотвратить возможные проблемы, чем столкнуться с ними".
Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".
Распространяемая ОО "МОО по ЗПП" информация о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иная информация не является рекламой и способствует реализации прав и законных интересов потребителей и носит рекомендательный характер.
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