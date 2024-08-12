Правозащитники из общественного объединения "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" на примере проверки орехов объяснили казахстанцам, как избежать проблем с продуктами с истекшим сроком годности, сообщает Zakon.kz.

"Орешки – это не просто вкусное лакомство, но и продукт, который может представлять определенный риск, например, для аллергиков. Даже в таких привычных продуктах, как орехи в упаковке, могут скрываться дополнительные опасности, если их маркировка не соответствует установленным стандартам. Уделяя внимание этим деталям, вы сможете защитить свое здоровье и избежать неприятных ситуаций", – пояснила эксперт ОО "МОО по ЗПП" Биятан Жанна.





Фото: Жанна Биятан

Недавняя проверка орехов микс, массой 500 г, от производителя Eco Foods из России, приобретенных методом тайного покупателя в супермаркете Кокшетау в июне текущего года представителем общественного объединения "Мангистауское общество по защите прав потребителей", выявила несколько несоответствий, которые могут повлиять на безопасность продукта.



Согласно договору о сотрудничестве купленный товар был сдан в аккредитованную лаборатории филиала РГП на ПХВ Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан (КСЭК МЗ РК) для проведения комплексной проверки на соответствие техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки". Протокол исследований №РО-24-08766/275 от 05.07.2024 выявил некоторые "отступления от норм" законодательных актов.

Истек срок годности: орешки были произведены 27.10.2022 и их срок хранения составляет 12 месяцев (указано на упаковке). На момент приобретения продукт оказался просроченным. Потребление таких орехов может снизить их питательные качества и привести к потенциальным рискам для здоровья, особенно для людей с чувствительным иммунитетом. Отсутствие рекомендаций и (или) ограничений по использованию: советы по потреблению (например, не переедать), предупреждения для людей с медицинскими состояниями (например, аллергии) или советы по сочетанию продукта с другими продуктами. Эти рекомендации важны для безопасного потребления. Не указаны показатели пищевой ценности. Это важно для людей, следящих за своим рационом или имеющих специальные диетические потребности. Без данной информации потребители не могут полностью оценить, что они потребляют. Нет информации на государственном языке. В соответствии с Техническим регламентом ТР ТС 022/2011, маркировка упакованной пищевой продукции должна быть нанесена на русском и государственном языке. В данном случае упаковка содержит информацию только на русском языке, что затрудняет понимание и использование продукта потребителями коренной нации. Это может привести к непониманию инструкций по использованию и возможным негативным последствиям для их здоровья.

Для принятия соответствующих мер, предусмотренных действующим законодательством Казахстана, материалы исследований и их результаты направлены в компетентные органы.

Фото: Жанна Биятан

ОО "МОО по ЗПП" согласно п.п. 8 и 14 ст. 41 Закона РК "О защите прав потребителей" имеет право исследовать и распространять информацию по проблемам и правам потребителей в средствах массовой информации, а также распространять информацию о результатах исследований качества товаров (работ, услуг) и иную информацию, которая будет способствовать реализации прав и законных интересов потребителей.

Фото: Жанна Биятан

Рекомендации от эксперта-правозащитника Жанны Биятан – как избежать рисков при покупке и употреблении орехов в упаковке



"Проверяйте дату на упаковке. Всегда обращайте внимание на срок годности орехов. Не покупайте и не употребляйте продукты с истекшим сроком годности.

Осматривайте орехи перед покупкой. Убедитесь, что упаковка целая и не повреждена. Если орехи имеют прогорклый или неприятный запах, это признак того, что продукт испорчен.

Проверяйте внешний вид. Орехи должны быть чистыми и сухими. Избегайте покупки орехов с признаками плесени, пятен или странных изменений в цвете.

Храните орехи правильно. Держите орехи в герметично закрытых контейнерах в прохладном и сухом месте. Не оставляйте их на прямом солнечном свету или в теплом месте, так как это ускоряет процесс окисления и порчи.

Следите за состоянием орехов после покупки: Если вы открыли упаковку, потребляйте орехи в течение рекомендуемого срока и храните их в холодильнике, если это предусмотрено производителем.

Покупайте орехи у проверенных поставщиков. Старайтесь приобретать продукцию у надежных брендов и магазинов, которые соблюдают стандарты хранения и реализации продуктов.

Если у вас есть сомнения по поводу свежести или безопасности орехов, лучше всего отказаться от их использования и заменить на свежий продукт. Ваше здоровье – главное, и лучше предотвратить возможные проблемы, чем столкнуться с ними".