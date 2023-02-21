Казахстанский врач рассказала о ситуации с распространением холеры

Руководитель управления эпиднадзора за инфекционными заболеваниями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Роза Кожапова ответила на вопрос, есть ли в Казахстане риск распространения холеры, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как напомнила Роза Кожапова, в этом году отмечается осложнение по заболеваемости холерой в ряде стран мира.

"Это в основном страны Африки, Сирии, но если по Казахстану сказать, то у нас местных случаев холеры не регистрируется в течение последних 10 лет и холера – это заболевание, которое передается непосредственно от человека к человеку через воду". Роза Кожапова

По ее словам, контроль качества воды проводится на постоянной основе, как питьевой, так и воды в открытых водоемах.

"На открытых водоемах вода регулярно исследуется на наличие возбудителей, в том числе холеры и на сегодня по результатам данных исследований угрозы такой, что у нас в Казахстане возможно будет вспышка холеры, нет". Роза Кожапова

Также она добавила, что на границе въезжающие в страну граждане проходят осмотр на первые признаки холеры.

"При инкубации не более пяти дней, если заболевают, они подлежат изоляции. У лиц, которые обращаются за медпомощью, уточняется анамнез, если люди прибыли из-за рубежа и у них есть схожее заболевание, то проводятся противоэпидемиологические мероприятия и их изоляция. Но на сегодня, судя по результатам исследования открытых водоемов, ситуация у нас спокойная". Роза Кожапова

В октябре 2022 года во Всемирной организации здравоохранения высказывали обеспокоенность участившимися вспышками холеры, рост которых фиксировался по всему миру.

Холера является одной из самых страшных болезней в истории человечества и до сих пор ответственна за большинство смертей в некоторых частях мира. Она стала причиной семи пандемий за последние 200 лет. Когда-то ее называли "голубой смертью" из-за цвета кожи обезвоженных людей.

