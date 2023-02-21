В Алматы раньше обычного приступят к ямочному ремонту дорог

В Алматы с применением асфальтобетонной смеси начат текущий ремонт дорог. Об этом 21 февраля Zakon.kz сообщили в пресс-службе городского акимата.

По данным ведомства, ремонтными работами будут охвачены все районы города по мере выявления дефектов.

"Ямочный ремонт (временная мера до проведения полноценного среднего ремонта дорог) будет проводиться как на магистральных, так и на улицах районного значения". Пресс-служба акимата Алматы

Основные же ежегодные дорожно-ремонтные работы, как уточнили в акимате, будут начаты при установлении благоприятных погодных условий (с конца весны и начала лета).

"В 2023 году планируется провести средний ремонт на 220 улицах протяженностью 200 км. Текущим ремонтом будет охвачено более 180 тыс. м2. Также планируется построить 30 км новых дорог в 5 микрорайонах (Альмерек, Кайрат, Алгабас, Акжар и Шугыла)". Пресс-служба акимата Алматы

Дороги будут сданы в эксплуатацию в 2023-2024 годах по мере завершения работ по прокладке инженерных коммуникаций, говорится в заключении.

18 января премьер-министр Алихан Смаилов высказался по поводу неэффективного использования бюджетных средств, выделенных на строительство и ремонт дорог в стране.