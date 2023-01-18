Смаилов раскритиковал качество дорог в Казахстане

Премьер-министр РК Алихан Смаилов высказался по поводу неэффективного использования бюджетных средств, выделенных на строительство и ремонт дорог в стране, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На коллегии Министерства индустрии и инфраструктурного развития премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что качество дорог в Казахстане вызывает нарекания.



"Постоянно требуется ремонт (на дорогах. – Прим. ред.), постоянно происходят аварии, гибнут люди. Даже тот ремонт, который осуществляется, по нему есть нарекания по качеству. Такое ощущение, что ремонт делается не для населения, не для людей, а ради самих дорожников". Премьер-министр Алихан Смаилов

По его словам, вопрос строительства и ремонта дорог Министерству индустрии и инфраструктурного развития нужно держать на особом контроле. Необходимы комплексные меры, которые позволят эффективно решить эту проблему.

"В этой сфере нам надо сделать подвижку, чтобы те деньги, которые мы выделяем из республиканского и местных бюджетов на ремонт и строительство дорог, использовались эффективно". Премьер-министр Алихан Смаилов

Для этого премьер предложил проанализировать и обновить все меры, которые принимались ранее, – контракт на управление проектами дорожного строительства, объединение авторского и надзорного контроля, цифровизацию.