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У Джуда Лоу родился седьмой ребенок

актер Фото: Instagram/judelawofficial_
У 50-летнего британского актера Джуда Лоу родился седьмой ребенок, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Sun, папарацци сфотографировали артиста и его супругу Филиппу Коэн в лондонском аэропорту. Пару сняли с двумя колясками, в одной из которых был новорожденный ребенок, а во второй – ребенок, родившийся у Лоу в 2020 году. Имена и пол двух детей актер и его жена не раскрывают.

Джуд Лоу и Филиппа Коэн поженились в 2019 году после четырехлетних отношений. Первая супруга артиста Сэди Фрост, в браке с которой он состоял с 1997 по 2003 год, родила ему двоих сыновей и дочь. Актер также воспитывает двоих детей от модели Саманты Берк и певицы Кэтрин Хардинг.

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