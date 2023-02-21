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Макпал Исабекова поделилась редкими семейными фото

Макпал Исабекова фото Фото: Instagram/makosyai
Казахстанская артистка Макпал Исабекова 21 февраля на странице в Instagram опубликовала фотографии с мужем и сыном, сообщает Zakon.kz.

Эстрадная певица сообщила, что ей исполнилось 39 лет.

"Я счастлива. Слава Создателю за все, что у меня есть, за всех, кто свидетельствует мою жизнь, мой путь. С искренней радостью и благодарностью принимаю ваши поздравления и вашу любовь", — сказано в подписи к фотографиям.

Комментаторы поздравили Исабекову и отметили, что ей очень идет материнство.

  • Какие теплые фото, счастья вашей семье!
  • Будьте счастливы и любимы. Пусть ваши мальчики будут всегда рядом с вами!
  • Глядя на малыша, можно узнать какой папа примерно.
  • Желаю крепкого здоровья, женского счастья и семейного благополучия! Всех земных благ вашей семье!

Артистка не так часто радует поклонников кадрами семейной жизни, однако 14 февраля Исабекова впервые показала сына.

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