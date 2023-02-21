На КТК приостановлена отгрузка нефти

Из-за неблагоприятных погодных условий Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил о приостановке прокачки по нефтепроводу Тенгиз - Новороссийск, передает Zakon.kz.

В сообщении пресс-службы сказано, что 19 февраля из-за сильного ветра и волн остановлена отгрузка нефти на морском терминале консорциума.

Также отмечено, что до настоящего времени штормовые ограничения не сняты.

В дополнении указано, что резервуарный парк КТК на морском терминале практически заполнен (около 1 млн тонн нефти).

Прием нефти от грузоотправителей осуществляется в оставшиеся емкости на линейной части нефтепровода и в резервном парке терминала.

26 ноября 2022 года министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков рассказал о запуске двух выносных причальных устройств на Каспийском трубопроводном консорциуме.

