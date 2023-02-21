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Законодательство РК

В РК за полгода 18 человек задержали за угрозы журналистам и блогерам

камеры Фото: pixabay
В РК с сентября 2022 года по 20 февраля текущего года 18 человек задержали за противоправные действия в отношении журналистов и блогеров, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба МВД, в отношении 6 журналистов и блогеров, а также 1 человека "совершен ряд противоправных действий, связанных с их деятельностью".

"В отношении потерпевших совершены факты умышленного повреждения недвижимого имущества, поджога автомобилей, угрозы путем доставления различных предметов к ним, заведомо ложные сообщения об акте терроризма по адресам потерпевших и распространение персональных данных в соцсетях", - говорится в сообщении.

Возбуждены и расследуются 20 уголовных дел по ст.115 "Угроза", 147 "Распространение сведений о частной жизни", 158 "Воспрепятствование журналистской деятельности", 202 "Умышленное уничтожение чужого имущества", 293 "Хулиганство" УК РК.

В настоящее время все указанные факты раскрыты, задержано 18 лиц, причастных к совершению данных преступлений. Проводятся необходимые следственно-оперативные действия по закреплению доказательственной базы.

В начале февраля активиста из Тараза задержали за ложный донос о поджоге своего авто.

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