Казахстанский блогер задержан в Туркменистане
Из Instagram блогера известно, что он был в путешествии. "Евро Союз" планировал автостопом из Алматы добраться в Абу-Даби. Крайняя публикация датируется 17 ноября, когда Ерхат опубликовал фото из Самарканда. После он не выходил на связь.
Под публикацией друзья и подписчики забили тревогу, завалив блогера вопросами: "Где ты?"
Один из друзей Ерхата сегодня сообщил, что блогер нашелся, но "у него нету возможности выйти на связь".
"Все что мы знаем, что он живой и находится в Туркменистане. Видимо, у него там проблемы с госорганами, возможно из-за визы или документов, пока не понятно", – написал в Instagram-Stories блогер Диас Бейбитулы.
Фото: Instagram/kurantedisa
Подробностями задержания Кусаинова поделился официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.
"Он задержан туркменскими пограничниками за незаконное пересечение узбекско-туркменской государственной границы. Наше посольство в курсе данного вопроса, консул запросил встречу с задержанным гражданином", – сказал он.
22 ноября 2024 года Айбек Смадияров выступил с важным заявлением относительно ситуации в Украине.