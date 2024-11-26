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Законодательство РК

Казахстанский блогер задержан в Туркменистане

Казахстанский блогер задержан в Туркменистане, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 20:16 Фото: Instagram/euro_soiuz
В Туркменистане задержали казахстанского тревел-блогера Ерхата Кусаинова, известного под псевдонимом "Евро Союз". Информацию сегодня, 26 ноября 2024 года, подтвердили в Министерстве иностранных дел РК, сообщает Zakon.kz.

Из Instagram блогера известно, что он был в путешествии. "Евро Союз" планировал автостопом из Алматы добраться в Абу-Даби. Крайняя публикация датируется 17 ноября, когда Ерхат опубликовал фото из Самарканда. После он не выходил на связь.

Под публикацией друзья и подписчики забили тревогу, завалив блогера вопросами: "Где ты?"

Один из друзей Ерхата сегодня сообщил, что блогер нашелся, но "у него нету возможности выйти на связь".

"Все что мы знаем, что он живой и находится в Туркменистане. Видимо, у него там проблемы с госорганами, возможно из-за визы или документов, пока не понятно", – написал в Instagram-Stories блогер Диас Бейбитулы.

Казахстанский блогер задержан в Туркменистане, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 20:16

Фото: Instagram/kurantedisa

Подробностями задержания Кусаинова поделился официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

"Он задержан туркменскими пограничниками за незаконное пересечение узбекско-туркменской государственной границы. Наше посольство в курсе данного вопроса, консул запросил встречу с задержанным гражданином", – сказал он.

22 ноября 2024 года Айбек Смадияров выступил с важным заявлением относительно ситуации в Украине.

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