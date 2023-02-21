"На стратегическом уровне никто не боится первого удара": эксперты оценили послание президента России

Эксперты оценили выступление президента России Владимира Путина во время обращения с посланием к Федеральному собранию. Анализируя сказанное, несколько специалистов объяснили Zakon.kz возможные предпосылки его политических решений и внешнеполитический курс страны.

21 февраля в России состоялось одно из главных политических событий года. Владимир Путин выступил перед Федеральным собранием с посланием.

Мероприятие состоялось в Гостином дворе, а в числе приглашенных можно было увидеть участников специальной военной операции, а также сенаторов и депутатов Госдумы, членов правительства, представителей Администрации президента, глав Конституционного и Верховного судов, членов Государственного совета, Общественной палаты, губернаторов, представителей основных конфессий, дипломатов и журналистов.

Большая часть содержания послания Путина касалась оценки причин и, по его словам, неизбежности спецоперации. Отметим, сегодня ровно год с момента признания Россией независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР. А 24 февраля исполнится год, как российский президент объявил о начале проведения военной операции на Украине в связи с ситуацией в Донбассе. Также в своем послании глава РФ обозначил меры политического, организационного и кадрового плана для достижения стабилизации жизни населения Донбасса.

Президент рассказал о состоянии социальной сферы и своих предложениях в этой части – вопросы социальной политики остаются первостепенными. Владимир Путин уделил внимание образованию, предложив вернуться к базовой системе подготовки специалистов, поддержке многодетных семей и семей участников спецоперации.

Разумеется, в центре внимания обсуждений оказалась тема экономического состояния страны, в частности, влияние санкций на торгово-экономические отношения в свете геополитической ситуации в мире. Значительная часть речи была отведена международной ситуации.

Здесь нужно упомянуть тему санкций. Ожидается, что до 24 февраля будет принят 10-й пакет санкций против России. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, хотя в Брюсселе и признали, что потенциала для новых экономических ограничений почти нет.

При этом глава Евросовета Шарль Мишель ранее заявил, что Брюссель уже принял основной объем санкций против России и "осталось не так много вещей, которые еще можно предпринять". Поэтому новые рестрикции, как предполагается, скорее, будут нести символический характер.

Как отметил глава МИД Чехии Ян Липавский, необходимо ликвидировать "дыры" для обхода уже введенных ограничений. По его словам, Западу необходимо найти механизм, который не позволит Москве задействовать соседние государства для обхода санкций. А Шарль Мишель назвал эти меры затягиванием петли.

Как известно, в 10-м пакете намерены расширить список запрещенных для ввоза в Россию товаров, а именно: электроники, автомобильных запчастей и строительных материалов. Всего, по данным Еврокомиссии, новые рестрикции подразумевают экспортные запреты на €10 млрд.





Фото: kremlin.ru





Путин в послании к Федеральному собранию РФ заявил, что "Запад развернул против России не только военный, информационный, но и экономический фронт. Но нигде ничего не добился и не добьется". По мнению российского лидера, экономика России оказалась гораздо прочнее, чем полагали на Западе.

По данным Росстата, снижение ВВП России по итогам 2022 года достигло 2,1%. На такое снижение оказало влияние сокращение индекса физического объема добавленной стоимости в следующих отраслях: оптовая и розничная торговля; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений; обрабатывающие производства; транспортировка и хранение.

По словам аналитиков, российская экономика продемонстрировала хорошую устойчивость перед лицом западных санкций, причем ее показатели оказались лучше, чем ожидалось.

Об этом упомянул Путин во время своего выступления.

"ВВП в 2022 году снизился на 2,1%, это самые свежие данные, хотя в марте 2022 нам предрекали обвал", – отметил Путин.

Также президент России упомянул об экономике после развала СССР и заморозке капиталов россиян в ЕС. Он считает, что "после развала национальная экономика в значительной степени стала ориентироваться на Запад – во многой степени, как источник сырья".

А инфляция в России, по его словам, приближается к целевому уровню в 4% к середине года, а в ЕС инфляция уже 12% и более.

Ключевым в его выступлении стало заявление о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических ядерных вооружениях. Он указал на то, что Россия для возвращения в ДСНВ должна понять, как будет учитываться совокупный ударный арсенал НАТО. При этом он упомянул, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов. "В этой связи мы должны приготовиться к испытанию своего ядерного оружия. Но первыми мы это делать не будем", – сказал президент России.

Договор о стратегических ядерных вооружениях был заключен между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки в 2010 году. Согласно документу, стороны должны сократить арсенал развернутого ядерного вооружения: ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет и тяжелых бомбардировщиков – до 700 единиц.

Также Путин постановил признать утратившим силу указ о мерах по реализации внешнеполитического курса РФ, действовавший с 2012 года. Об этом он заявил сегодня во время встречи с Федеральным советом.

Эксперт Казахстанского института общественного развития Риззат Елюбаев считает, что в последнем вопросе все довольно-таки понятно. С 2012 года геополитическая ситуация касательно России кардинальным образом поменялась.

"Соответственно, время требует выработки новой концепции внешней политики Российской Федерации. И, следовательно, скорее всего, уже в скором времени они данный документ объявят. А по факту – те внешнеполитические документы, которые были приняты в тот период времени – не работали. И, следовательно, их необходимо поставить на утрату и принять своевременный и обновленный документ." Риззат Елюбаев

Специалист подчеркнул, что вопрос, который вызовет серьезные дискуссии – это приостановление договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), это третье соглашение, которое было подписано при президентстве Медведева. В свое время это предлагалось и позиционировалось как самое большое достижение во внешней политике России.

"Пока мы не можем говорить, что мировой ядерный паритет будет полностью нарушен, но то, что Россия выходит из моратория на ядерные испытания, большинство мирового сообщества встревожит. Скорее всего, Совет Госдумы в ближайшее время, наверное, поставит на повестку дня вопрос о ДСНВ. Но уже сейчас можно констатировать, по подсчетам специалистов, крах данного Соглашения, что позволит Соединенным Штатам удвоить или утроить численность своего стратегического вооружения, а затем и ввести намеченные обновления ядерных сил при полной свободе рук. Но мы должны для себя отметить, что стратегическое вооружение – это крайне дорогостоящий и долгосрочный продукт. В целом, у стратегических вооружений цикл жизни составляет порядка 30-40 лет. Главная проблема в том, что в отсутствии договоров каждая сторона будет исходить из худшего сценария и закладываться по максимуму, и начнется неконтролируемая и неограниченная гонка вооружений", – добавил эксперт.

Мало того, что она будет исключительно затратной, подчеркивает Елюбаев, тем самым будет увеличиваться и угроза войны.

Если бы сегодня не было Договора, то происходящее на Украине, вполне вероятно, подтолкнуло бы нас к программе ядерной войны, – убежден спикер.

"Сейчас, в современном мире, на стратегическом уровне никто не боится первого удара, потому что никто ни разу не сказал, что боится первого разоружающего удара с другой стороны, то, что было главным страхом в 1962 году. Но если случится гонка ядерных вооружений, мы постепенно потеряем четкое представление о потенциале противника, а противники – о нашем потенциале, и вернутся страхи перед внезапным разоружающем ударом". Риззат Елюбаев

В случае какого-либо кризиса, продолжает эксперт, долгосрочного или большого военного конфликта появится стимул опередить противника.



"Тем не менее, сегодня Россия главным аргументом считает то, что нет четких механизмов при учете ядерных арсеналов Франции, Великобритании и США, поэтому это слабая причина для приостановки документа. Казахстану важно включиться в этот вопрос, потому что мы выступаем за безъядерный мир и необходимо тоже перестроить свою политику в этом направлении". Риззат Елюбаев

Мнения о ядерном шантаже придерживается и директор Института геополитических исследований Асылбек Избаиров.

По сути, приостановка Россией своего участия в Договоре о стратегических ядерных вооружениях говорит о том, что идет "новый этап игры", где ставки повышаются.

"Приезд Байдена в Украину, затем в Польшу основан на том, чтобы поспособствовать сведению к минимуму поставки оружия. И здесь, как пишут многие СМИ, видно, что даже Байден готов поспособствовать, чтобы Украина и Россия пошли на подписание мирного договора. И поездку Байдена к Зеленскому можно рассматривать, как попытку США подтолкнуть президента Украины к мирным переговорам". Асылбек Избаиров

Чтобы скорее реализовать свой сценарий, а такие попытки просматриваются, считает специалист, Путин пытается увеличить перечень своих полномочий, а тем самым – расширить возможности.

"Действия со всеми этими договорами, по сути, означают, что если страны не будут готовы к определенным условиям, которые ставит Россия, возможно нанесение превентивного ядерного удара. Ситуация усугубляется. Все инициативы, которые когда-то предприняло руководство Соединенных Штатов по всем этим договорам, текущими заявлениями обнуляются. Самое важное во всем этом, что Россия может передать ядерные разработки Ирану. Он преследует именно эту цель, находясь в антагонизме с Америкой, и именно здесь идет накал ситуации". Асылбек Избаиров

Причем все понимают, продолжил спикер, что во многих случаях все эти договоры были номинальные. Несмотря на все договоренности, страны увеличивали рост своих ядерных арсеналов, но сейчас все эти соглашения станут рушиться.

Эксперт полагает, что Российская Федерация может начать склонять Украину и западный мир к мирному договору. Отсюда вытекает предложение Владимира Путина об установлении материнского капитала для жителей новых регионов – семей, где родились дети с 2007 года.

"Предполагаю, что если Россия поймет, что у нее не получается добиться намеченных целей, то будет готова к нанесению ударов, тем более руки у нее будут развязаны", – отметил эксперт.

Елюбаев, оценивая выступление российского лидера, также подчеркнул, что для Казахстана интересной является не внутренняя составляющая послания, которая направлена на решение проблем экономики и общественного развития, а те пункты, которые были озвучены в контексте мирового сообщества.

По его словам, в рамках большого евразийского континента перед Россией всегда стояла дилемма: Россия - Азия, либо Россия – Европа. Говоря о ближнем круге восточного вектора, который обозначен в концепции внешней политики РФ как зона интересов, он указал, что на момент распада СССР в 1991 году все страны Центральной Азии были заинтересованы в развитии сотрудничества с Россией. Но при этом Россия по какой-то причине изначально игнорировала восточные векторы и разговоры шли о союзе двух государств – России и Белоруссии, то есть Славянского блока.

Как считает Елюбаев, из данного периода можно заметить постоянное запаздывание России в инициативах восточного вектора.

"К примеру, в 1994 году была обозначена Евразийская идея, но процесс интеграции застопорился до 2009 года и временной промежуток между этими годами был упущен, а наверстывание упущенного всегда требует двойных и даже тройных усилий." Риззат Елюбаев

Эксперт напомнил, что, как заявил в послании Путин, Россия будет делать акцент на восточный вектор развития и улучшение экономических связей. И надо понимать, что исход России к Востоку – вынужденная мера, а не историческая неизбежность.

Завершая встречу глава России обозначил, что президентские выборы 2024 состоятся в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических процедур.

Послание длилось 1 час 45 минут. Ранее с наиболее продолжительным посланием в 1 час 55 мин. Владимир Путин выступил в 2018 году. Самую короткую речь Владимир Путин произносил в 2004 и 2005 годах – 48 мин.