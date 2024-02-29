Владимир Путин побил рекорд: о чем он говорил в послании

Президент Владимир Путин 29 февраля 2024 года в 19-й раз обратился с посланием Федеральному собранию России, сообщает Zakon.kz.

Это собрание стало рекордным по продолжительности. Глава России выступал 2 часа и 6 минут.

Предыдущий рекорд по продолжительности послания был поставлен Путиным в 2018 году – 1 час 55 минут. В среднем выступления в таком формате в предыдущие годы занимали 1 час 10 минут.

За это время президент подробно доложил об основных показателях социально-экономического развития России и о задачах на перспективу.

Также, как отмечено в публикации ТАСС, он сделал ряд важных заявлений, в том числе о запуске новых нацпроектов "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодежь России", "Кадры" и "Экономика данных".

Кроме того, Путин поручил продлить до 2030 года программу льготной семейной ипотеки, модернизировать налоговую систему, подготовить и запустить новую программу расселения аварийного жилья. И объявил о льготной ипотеке в ряде регионов для участников специальной военной операции.

Помимо этого президент предложил снизить долговую нагрузку регионов и списать им две трети задолженности по бюджетным кредитам.

Путин также отметил, что Россия опередила все государства G7 по темпам роста экономики в 2023 году.

Еще Путин рассказал, кого считает элитой России – тех, кто служит стране, а не тех, кто набил карман за счет процессов в экономике.

В завершении послания он поблагодарил россиян за солидарность и надежность.

Владимир Путин в феврале 2024 года дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

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Тогда он ответил на около 60 вопросов американского журналиста.