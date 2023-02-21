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Ситуация в Украине: воздушная тревога в трех областях, Макрон призвал нефтяников ввести скидку на топливо

Франция Фото: wikimedia
Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал нефтяные компании вновь ввести скидку на топливо, чтобы поддержать граждан на фоне роста инфляции и цен на энергоносители, сообщает Zakon.kz.
  • ООН: Россия и США должны без промедлений возобновить полное выполнение ДСНВ и вернуться к диалогу по контролю над вооружениями во избежание катастрофических последствий.
  • "Будущее Украины - в евроатлантической семье. Когда война закончится, мы должны внедрить долгосрочные меры безопасности для Украины", - сказал глава НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, такие меры должны гарантировать, что "агрессия России" против Украины не повторится.
  • США следует прекратить греть руки на чужой беде и прикладывать усилия для содействия мирным переговорам, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.
  • Никаких контактов Путина и Байдена пока не планируется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
  • МИД России выразил протест послу США из-за вовлеченности США в конфликт в Украине.
  • США обогнали Европу в суммарной помощи Украине, 73,1 млрд евро против 54,9 млрд евро - Институт мировой экономики в Киле.
  • Расследования терактов на газопроводах "Северных поток", проводимые властями Дании, Швеции и Германии, еще не завершены, назвать сроки их окончания на данный момент не представляется возможным, говорится в совместном заявлении, распространенном постоянными представительствами трех стран при ООН.
  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал спектаклем вчерашний визит президента США Джо Байдена в Киев, как и обещанный Вашингтоном новый пакет военной помощи Украине.
  • Воздушная тревога объявлена во вторник в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

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Редакция Zakon.kz
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