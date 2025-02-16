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Мир

Макрон собирает экстренный саммит по Украине

Париж, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2025 21:15 Фото: Instagram/elysee
Президент Франции Эмманюэль Макрон 17 февраля проведет встречу европейских лидеров в Париже, сообщает Zakon.kz.

Это подтвердил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире France Inter.

"Президент Франции соберет в Париже главные европейские страны для обсуждения европейской безопасности", – заявил Барро.

Предварительно на саммите будут присутствовать лидеры Франции, Великобритании, Германии, Польши, Италии, Испании и Дании, которая будет представлять балтийские и скандинавские страны. Европейские лидеры недовольны тем, что администрация Трампа решила не вовлекать Европу в переговоры с Россией о прекращении войны. В понедельник они обсудят в Париже последние шаги Вашингтона без участия Украины.

После этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер, вызвавшийся быть "мостом" между Европой и США, отправится в Вашингтон и доложит Трампу об итогах парижской встречи.

Потом, предположительно, европейские лидеры проведут еще один саммит, уже с участием президента Украины Владимира Зеленского.

16 февраля украинская правительственная делегация начала работу в Саудовской Аравии.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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