Макрон собирает экстренный саммит по Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон 17 февраля проведет встречу европейских лидеров в Париже, сообщает Zakon.kz.

Это подтвердил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире France Inter.

"Президент Франции соберет в Париже главные европейские страны для обсуждения европейской безопасности", – заявил Барро.

Предварительно на саммите будут присутствовать лидеры Франции, Великобритании, Германии, Польши, Италии, Испании и Дании, которая будет представлять балтийские и скандинавские страны. Европейские лидеры недовольны тем, что администрация Трампа решила не вовлекать Европу в переговоры с Россией о прекращении войны. В понедельник они обсудят в Париже последние шаги Вашингтона без участия Украины.

После этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер, вызвавшийся быть "мостом" между Европой и США, отправится в Вашингтон и доложит Трампу об итогах парижской встречи.

Потом, предположительно, европейские лидеры проведут еще один саммит, уже с участием президента Украины Владимира Зеленского.

16 февраля украинская правительственная делегация начала работу в Саудовской Аравии.