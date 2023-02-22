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Казахстанский тяжелоатлет Игорь Сон надолго дисквалифицирован за допинг

Казахстанский тяжелоатлет Игорь Сон надолго дисквалифицирован за допинг Фото: olympic.kz
На восемь лет дисквалифицирован бронзовый призер олимпийских Игр 2020-го года в Токио (Япония) Игорь Сон, сообщает Zakon.kz

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По информации Национального антидопингового центра Казахстана Сон был дисквалифицирован до конца марта 2030 года. Дисквалификация началась в марте 2022 года. По сообщению антидопингового центра в организме спортсмена нашли метастерон.

На Олимпиаде в Токио казахстанец завоевал "бронзу" в весовой категории до 61 килограммов, а также "серебро" чемпионата мира 2019 года.

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