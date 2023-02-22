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Шесть человек погибли, 12 пострадали при пожаре в гостинице "Москабельмет"

Шесть человек погибли, ещё 12 пострадали при пожаре в гостинице "Москабельмет" Фото: скриншот с видео
В Москве горела гостиница "Москабельмет" на Международной улице, сообщает Zakon.kz

По информации SHOT, в доме на улице Международой один из соседей специально поджëг вещи в коридоре. Пожар возник на 5 этаже, по словам очевидцев в соседних квартирах находятся трое взрослых и семья с детьми, они просят о помощи. Пожарные быстро эвакуировали людей. 

Они смогли вывести из задымленных помещений горящего общежития 50 человек.

По данным МЧС, в результате пожара в 16-этажном здании на улице Международной пострадали девять человек. Погибло 6 человек: 4 взрослых и 2 ребенка. Всего из горящего здания эвакуировали 200 человек.

Площадь пожара составила 300 кв.м. К настоящему времени открытое горение ликвидировано.

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