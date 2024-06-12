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Две гостиницы горели утром 12 июня

Пожар, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 06:47 Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы
Утром 12 июня в городах Семей и Алматы горели гостиницы, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС Казахстана, огнеборцы города Семей ликвидировали пожар на третьем этаже гостиницы. Пожар на площади пять кв. м был ликвидирован за 22 минуты с момента поступления вызова.

Пожар, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 06:47

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ближе к 06:30 огнеборцы Алматы принялись тушить возгорание. Оно произошло также в гостинице, которая расположена в Алатауском районе.

"Подробности инцидента уточняются", – говорится в сообщении ведомства.
Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 06:47

Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы

Спустя 45 минут с момента вызова пожар был локализован.

Пожар, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 06:47

Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы

Предварительная площадь возгорания составила 700 кв. м. Пострадавших нет, причина устанавливается.

Пожар, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 06:47

Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы

А 10 июня в Абайском районе Шымкента в одной из частных глазных клиник произошло загорание потолочного перекрытия четвертого этажа на площади 180 кв. м.

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МЧС РК Алматы Семей 2024 год Гостиницы Пожары Спасатели
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