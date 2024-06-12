Две гостиницы горели утром 12 июня

Утром 12 июня в городах Семей и Алматы горели гостиницы, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС Казахстана, огнеборцы города Семей ликвидировали пожар на третьем этаже гостиницы. Пожар на площади пять кв. м был ликвидирован за 22 минуты с момента поступления вызова.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ближе к 06:30 огнеборцы Алматы принялись тушить возгорание. Оно произошло также в гостинице, которая расположена в Алатауском районе.

"Подробности инцидента уточняются", – говорится в сообщении ведомства.

Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы

Спустя 45 минут с момента вызова пожар был локализован.

Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы

Предварительная площадь возгорания составила 700 кв. м. Пострадавших нет, причина устанавливается.

Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы

А 10 июня в Абайском районе Шымкента в одной из частных глазных клиник произошло загорание потолочного перекрытия четвертого этажа на площади 180 кв. м.