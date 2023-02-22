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"Наполи" одолел "Айнтрахт" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

"Наполи" одолел "Айнтрахт" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Фото: Twitter.com/en_sscnapoli
Матч 1/8 финала Лиги чемпионов на стадионе "Дойче Банк Парк" во Франкфурте закончился победой неапольского "Наполи". Со счетом: 2:0 они выиграли немцев, сообщает Zakon.kz

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Как пишет Championat.com на 36-й минуте Хвича Кварацхелия не реализовал пенальти, однако "Наполи" всё же вышел вперёд в первом тайме: с паса Ирвина Лосано отличился Виктор Осимхен.

Фото: Twitter.com/en_sscnapoli

На 58-й минуте красную карточку получил нападающий "Айнтрахта" Рандаль Коло Муани.

Спустя семь минут Джованни Ди Лоренцо откликнулся на пас Кварацхелии и сделал счёт 2:0.

Как сообщали ранее другой матч 1/8 финала Лиги чемпионов прошел на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле и закончился красивой победой "Реала"

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