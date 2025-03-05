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Спорт

"Интер" одержал победу над "Фейеноордом" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

&quot;Интер&quot;, &quot;Фейеноорд&quot;, Лига чемпионов, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 01:08 Фото: Х/УЕФА
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов итальянский "Интер" 5 марта одержал победу над нидерландским "Фейеноордом" со счетом 2:0, сообщает Zakon.kz.

Встреча прошла на стадионе "Фейеноорд" в Роттердаме (Нидерланды).

Счет в матче был открыт на 38-й минуте – нападающий миланского клуба Маркус Тюрам вывел гостей вперед. На 50-й минуте Лаутаро Мартинес удвоил преимущество "Интера".

В середине второго тайма итальянская команда могла увеличить разницу в счете, однако на 65-й минуте полузащитник Петр Зелиньски не реализовал пенальти.

Ранее сообщалось, что лондонский "Арсенал" стал первой командой в истории турнира, которая забила семь голов на выезде в матче плей-офф. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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