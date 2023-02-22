"Сигнал всему миру": как Джо Байден призывал к единению из бронекапсулы

Выступление американского лидера в Варшаве вызвало неоднозначную реакцию в экспертных кругах. Своим видением решения российско-украинского конфликта и его последствий поделились известные казахстанские политологи, сообщает Zakon.kz.

Испытание для США, Европы и НАТО



Эксперты и политологи терялись в догадках, пытаясь уловить, о чем же будет говорить президент США Джо Байден, который после короткого визита в Украину направился в Польшу. Одни предполагали, что главными целями визитов станут согласование поставок истребителей Киеву и отработка повестки, связанной с объявлением о выдвижении на второй срок президентских выборов. Другие считали, что президенты США и Украины были намерены сделать совместное заявление по мирному плану и международной конференции, которое может оказаться очередным ультиматумом России. Третьи прогнозировали обсуждение двустороннего сотрудничества и коллективных усилий по поддержке Украины и усилению сдерживания НАТО. Были и другие предположения.

Точку над "i" поставило выступление американского лидера в саду Королевского замка Варшавы вечером 21 февраля, через несколько часов после Послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Собственно, оно задумывалось не как прямой ответ на послание коллеги, а обращение к миру в связи с ситуацией на Украине и в мире.

Байден считает, что российская спецоперация в Украине стала испытанием для США, Европы и НАТО, и заявил, что Запад мобилизовался и снизил свою зависимость от российских энергоресурсов. По его словам, США продолжат санкционное давление, которого "не испытывала ни одна страна в мире", и будут вводить новые санкции.

Обращаясь к российскому народу, американский лидер подчеркнул, что "США и страны Европы не стремятся установить контроль над Россией или уничтожить ее. Запад не планировал нападать на Россию". Он убежден, что прошедший год продемонстрировал способность Вашингтона и его союзников объединиться и противостоять действиям России в Украине.

"Уже год этой войне, Путин сомневается в нашей сплоченности, в нашей поддержке Украины, но сомнений быть не должно. Мы будем едины сегодня, завтра и навсегда. Российские военные и наемники совершили военные преступления, насиловали женщин, бомбили жилые дома, крали украинских детей, никто не должен отворачивать глаза от этих преступлений". Президент США Джо Байден

У президента России Владимира Путина свой взгляд на происходящие события. Накануне в Послании Федеральному собранию он заявил, что Запад использует Украину и как таран против России, и как полигон: "Ответственность за разжигание украинского конфликта, за эскалацию, за рост числа его жертв полностью лежит на западных элитах и, конечно, на киевском режиме сегодняшнем, для которого украинский народ, по сути дела, чужой. Украинский режим обслуживает не национальные интересы, а интересы третьих стран".



Избежать гонки вооружений

В своем обращении Байден дал оценку событиям, произошедшим за последний год. Нынешнее его заявление напоминает по характеру те, которые делались в эпоху холодной войны, считает политолог Замир Каражанов.





Фото: из личного архива Замира Каражанова

"По сути, Байден полемизировал с Путиным, оба политика выступили в один и тот же день. Путин – с Посланием на Федеральном собрании, Байден – с обращением в Варшаве. Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о сокращении наступательных вооружений. Речь идет о ядерных боеголовках. Это критический, чувствительный момент для глобальной безопасности. И Байден, естественно, заявил, что Америка готова и дальше обсуждать данный вопрос. Этот вопрос так или иначе будет фигурировать в будущем послевоенном устройстве мира". Политолог Замир Каражанов

По словам эксперта, один из элементов глобальной безопасности – это статус ядерного вооружения. Что это будет за вооружение, какой у него будет статус, в каких случаях его применять или не применять?

В годы холодной войны ядерное оружие было оружием сдерживания. И хотя ядерное оружие по своим характеристикам является наступательным, его вряд ли будут использовать для нападения. После холодной войны у этого оружия не было определенного статуса, оно оставалось оружием сдерживания. Тем не менее, было непонятно, кого оно сдерживает.

"Сейчас, после украинских событий, так или иначе будет дискутироваться вопрос по поводу ядерного оружия – какова его роль в обеспечении глобальной безопасности. И то, что заявили и Байден, и Путин, – одна из тем будущей повестки. Все остальное – демократия. НАТО – политическая риторика, нацеленная, скорее всего, на союзников, чтобы дать понять России, что она имеет дело не с США, а с альянсом государств". Политолог Замир Каражанов

В целом обращение Байдена касательно роли и значения как самого НАТО, так и европейских стран и западного мира было предсказуемо, и ничего неожиданного в себе не таило. В части СНВ – Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, скорее всего, будет фигурировать вопрос о гонке вооружений, когда стабилизируется ситуация вокруг Украины. Очень важно и для американской стороны, и для всего мира, чтобы напряженность между Россией и Западом не привела к гонке вооружений, считает политолог.

В принципе, по его мнению, этот процесс уже стартовал. Сейчас это заметно по расходам на оборонную сферу. У всех европейских стран и России данный показатель начал расти, и теперь главное – локализовать этот процесс и взять под контроль. Но об этом можно будет говорить в обозримой перспективе, исходя из происходящих в Украине тенденций, прокомментировал эксперт. Если стороны не договорятся и сохранится напряженность даже после окончания активной боевой фазы, то избежать гонки вооружений будет очень сложно.

"Все начнут вооружаться, и это будут сумасшедшие расходы на оборону. В конечном счете это будет угрожать всей глобальной мировой экономике, потому что расходы будут уходить именно на оборонную сферу, а на социальную сокращаться. Это отразится и на инвестициях. Так что все будет зависеть от того, на каких условиях стороны будут договариваться, смогут ли они договориться вообще или сохранится напряженность. В этом отношении выступление Байдена представляет собой ценность и интерес для остального мира". Политолог Замир Каражанов

Разведка уже не та

По мнению директора Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеева, Байден специально не стал делать громкие заявления по российско-украинскому конфликту, находясь на территории Украины, чтобы это не было интерпретировано как прямое вмешательство США в военные действия между этими странами, и выступил в Польше.





Фото: Facebook/urazgali.selteyev

"США сейчас дает сигнал всему миру и своим партнерам по НАТО, что намерены до конца поддерживать Украину и не бросать Киев. Речь идет не только о выделении помощи Украине в виде миллиардов долларов, но и укреплении ее военно-воздушного потенциала, поскольку усиливается борьба за воздушное пространство и ключевое значение имеют поставки истребителей в том числе". Директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев

Конечно, выезд Байдена в Украину и Польшу имеет под собой и предвыборный контекст. Ему очень важно в процессе выдвижения на второй президентский срок продемонстрировать американцам свою решительность и что США под его руководством продолжают влиять на мировую повестку в вопросах безопасности, заметил политолог.

"Но надо иметь в виду, что Байден сейчас выражает не свою личную позицию как миротворческого лидера или поддерживающего слабую сторону в российско-украинском военном конфликте, а в большей степени отражает умонастроения всего американского истеблишмента. Пока непонятно, как ответит Россия на предпринимаемые действия по урегулированию военного конфликта, потому что Кремль в любом случае находится сейчас в западне, в которую загнал сам себя", – отметил он.

На его взгляд, прагматичным шагом со стороны России было бы откатить, вернуть ситуацию, которая была до 24 февраля 2022 года.

"Как минимум, надо отказываться от территорий, которые якобы через референдум были присоединены к ней. Но это будет воспринято как слабость непосредственно Путина, тем более в следующем году в России тоже президентские выборы. Поэтому Кремль начнет сейчас усиливать пропаганду стратегии "осажденной крепости" и работать на то, чтобы мобилизовать и настраивать российское общество, укреплять образ врага в лице Запада и непосредственно США. Другого выхода у Кремля уже нет"

Директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев

Есть второй, более прагматичный вариант лично для Путина, считает политолог. А именно: выбор преемника, который пойдет на выборы и после них возьмет на себя задачу откатить ту ситуацию назад и начать выстраивать диалог с мировым сообществом.

Судя по тому, что Кремль "проспал" приезд Байдена в Киев, у России больше нет полноценной внешней разведки в Европе, отметил спикер.

"Во-первых, это следствие высылки значительного числа российских дипломатов и закрытия ряда консульств в европейских странах, которые обычно являются координаторами и связными с агентами. Во-вторых, по всей видимости, обширной сети резидентуры там больше нет, многие могли отказаться работать с Москвой и сливы информации прекратились. Одно дело играть в шпионские игры в мирное время, другое – содействовать эскалации военного конфликта. К тому же многие западные страны наверняка усилили свои контрразведки после февральских событий прошлого года". Директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев

Зачитал агитку

Тем временем бывший президент США Дональд Трамп считает "коррумпированный вашингтонский истеблишмент" во главе с действующим американским лидером Джо Байденом виновным в том, что мир стоит на грани третьей мировой войны, в том числе, из-за действий самого Байдена.





Фото: wikimedia

"В Америке нам нужно избавиться от представителей коррумпированного истеблишмента, которые испортили каждое значительное внешнеполитическое решение. Это включает и президента Байдена, о котором его собственные люди говорят, что он не принял ни одного хорошего решения в контексте других стран и войн". Экс-президент США Дональд Трамп

По словам американского политика, он в течение суток сможет добиться заключения сделки между президентами России и Украины. Накануне Дональд Трамп потребовал от американских властей прекратить направлять миллиарды на поддержку Украины: "Нельзя вливать миллиарды, сотни миллиарды долларов".

В мировых новостях есть мнение, что действия президента США Джо Байдена, побывавшего в Киеве и Варшаве, адресованы американским избирателям. Политолог Александр Асафов считает, что речь американского лидера в польской столице была наполнена типичным предвыборным агитпропом и что этот визит – часть его предвыборного турне.

"Это достаточно сложно назвать именно содержательным в каком-то политическом ключе, исключая получение красивой картинки в духе традиционных американских избирательных роликов. Все машут флажками, подходят детишки, тоже очевидно подобранные под телевизионную картинку, причем картинку не польскую, а американскую, поскольку внешность детей подвержена разнообразию. Вот картинки, которые идеологически продвигает Демпартия". Политолог Александр Асафов

Пафос или задел

Если кто-то ожидал от варшавской речи Байдена новостей, которые могли бы изменить ход войны в Украине, он наверняка был очень разочарован, поделился своими впечатлениями корреспондент Русской службы Би-би-си Святослав Хоменко. На его взгляд, спич Байдена повторил все тезисы, с которыми он выступал раньше, и которые сейчас продвигают другие представители США на всех возможных площадках.

"Вообще по антуражу казалось, будто он говорит в Украине и для украинцев. Вокруг сцены, на которой он выступал, полно украинских флагов. По ощущениям - среди зрителей было очень много украинцев. Польше в этой речи было посвящено не то, чтобы очень много внимания. Байден поблагодарил поляков за то, что их страна приняла миллион украинских беженцев, сказал, что поляки как никто знают, что такое солидарность. На самом деле тоже дежурные комплименты. …Байден явно позиционировал себя как сильного и бесстрашного (бесстрашие доказано визитом в Киев) лидера свободного мира". Корреспондент Русской службы Би-би-си Святослав Хоменко

Но не все так просто, полагает журналист. "Слова Байдена о том, что мир сейчас переживает критичный момент, и от решений следующих пяти лет будут зависеть следующие десятилетия, судьбы детей и внуков – это может быть пафосная фигура речи, а может – задел на заявление о том, что решения о судьбе мира через пять лет будет принимать именно он. Как переизбранный президент США, разумеется".

Ну и так, к слову: "сильный и бесстрашный" лидер выступал в Польше в бронекапсуле, пройдя перед этим к сцене по украинскому флагу.