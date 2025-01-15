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Мир

Джо Байден выступит с прощальной речью

Байден Джо, президент, речь, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 23:49 Фото: wikimedia
Выступление американского лидера, в котором он подведет итог своей работы на посту главы государства, состоится в 06:00 по времени Астаны, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что Байден уходит с поста президента с очень низким рейтингом. Тем не менее 46-й президент США уверен в своих достижениях во внутренней и внешней политике, пишет The New York Times.

"Белый дом не стал раскрывать, что господин Байден планирует сказать в своей речи. Но в свои последние месяцы он стремился закрепить наследие как преобразующий президент, который стабилизировал внутреннюю политику, одновременно укрепляя лидерство Америки за рубежом", – отмечается в материале издания.

Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп выразил уверенность в скором освобождении израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, заявив о достигнутой договоренности по этому вопросу.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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