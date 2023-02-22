Мохамед Салах установил три рекорда в матче "Ливерпуль" – "Реал"

После завершения первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между английским "Ливерпулем" и мадридским "Реалом" форвард Мохамед Салах отметился тремя достижениями в своей футбольной карьере, сообщает Zakon.kz.

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Игрок "Ливерпуля" Мохамед Салах стал лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Он забил гол в первом матче 1/8 финала против "Реала" – этот мяч стал для египтянина восьмым в данном турнире. Салах опережает Килиана Мбаппе ("ПСЖ"), у которого семь голов.

Фото: Instagram/liverpoolfc

Также Мохамед Салах побил достижение Стивена Джеррарда (41 мяч) по голам за "Ливерпуль" в еврокубковых турнирах. В поединке с "галактикос" игрок сборной Египта оформил 42-й мяч за "красных" в клубных состязаниях Европы.

Фото: Instagram/liverpoolfc

Мохамед Салах, помимо гола, отдал результативный пас на встрече с "Реалом". Эта передача стала 13-й голевой в составе "мерсисайдцев" за все время его выступлении в турнире, и это лучший показатель в истории "Ливерпуля".

К сожалению, эти рекорды не помогли коллективу Мохамеда обыграть команду из Мадрида. Королевский клуб обыграл англичан на "Энфилде" со счетом 5:2, тем самым нанеся им крупное поражение в истории. Никогда ранее "Ливерпуль" не пропускал столько голов в домашнем матче еврокубков.

