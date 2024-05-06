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Салах установил рекорд АПЛ по результативности

Футбол Рекорд АПЛ , фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 16:55 Фото: Instagram/liverpoolfc
Форвард английского футбольного клуба "Ливерпуль" Мохамед Салах стал первым игроком английской Премьер-лиги, у которого "10+" голов и "10+" передач в трех сезонах подряд, сообщает Zakon.kz.

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Свое достижение лидер сборной Египта оформил после матча с "Тоттенхэмом", где "Ливерпуль" одержал крупную победу со счетом 4:2 в рамках игр 36-го тура АПЛ. В поединке с "шпорами" египтянин отличился голом и отдал результативную передачу.

Тем самым нападающий "красных" стал первым футболистом в истории английского первенства, кто забил "10+" голов и отдал "10+" результативных передач в трех сезонах подряд.

В нынешнем английском первенстве копилка Мохамеда насчитывает 18 голов и 10 ассистов после 29 матчей.

Из остальных матчей 36-тура АПЛ можно отметить победы лидеров: "Арсенал" обыграл "Борнмут" (3:0), а "Ман Сити" разгромил "Вулверхэмптон" (5:1).

Одним из героев 36-го тура стал Эрлинг Холанд, который забил четыре мяча в ворота "Вулверхэмптона". После этого у норвежца 25 мячей в нынешнем сезоне АПЛ, он возглавляет список бомбардиров турнира.

Форвард "горожан" не только лучший снайпер чемпионата, он также занимает первое место по упущенным голевым моментам в АПЛ.

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFHHS) назвала Холанда лучшим игроком 2023 года.

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