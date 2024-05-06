Салах установил рекорд АПЛ по результативности
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Свое достижение лидер сборной Египта оформил после матча с "Тоттенхэмом", где "Ливерпуль" одержал крупную победу со счетом 4:2 в рамках игр 36-го тура АПЛ. В поединке с "шпорами" египтянин отличился голом и отдал результативную передачу.
Тем самым нападающий "красных" стал первым футболистом в истории английского первенства, кто забил "10+" голов и отдал "10+" результативных передач в трех сезонах подряд.
3 - Mo Salah is the first player in Premier League history to score 10+ goals and provide 10+ assists in three consecutive seasons. He is also only the second player to tally 10+ in both in five separate seasons in the competition overall, after Wayne Rooney. Permanent. pic.twitter.com/yNOUVMo6Nr— OptaJoe (@OptaJoe) May 5, 2024
В нынешнем английском первенстве копилка Мохамеда насчитывает 18 голов и 10 ассистов после 29 матчей.
Из остальных матчей 36-тура АПЛ можно отметить победы лидеров: "Арсенал" обыграл "Борнмут" (3:0), а "Ман Сити" разгромил "Вулверхэмптон" (5:1).
Одним из героев 36-го тура стал Эрлинг Холанд, который забил четыре мяча в ворота "Вулверхэмптона". После этого у норвежца 25 мячей в нынешнем сезоне АПЛ, он возглавляет список бомбардиров турнира.
Форвард "горожан" не только лучший снайпер чемпионата, он также занимает первое место по упущенным голевым моментам в АПЛ.
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFHHS) назвала Холанда лучшим игроком 2023 года.