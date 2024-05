Салах установил рекорд АПЛ по результативности

Получите футболку с автографом Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

Свое достижение лидер сборной Египта оформил после матча с "Тоттенхэмом", где "Ливерпуль" одержал крупную победу со счетом 4:2 в рамках игр 36-го тура АПЛ. В поединке с "шпорами" египтянин отличился голом и отдал результативную передачу.

Тем самым нападающий "красных" стал первым футболистом в истории английского первенства, кто забил "10+" голов и отдал "10+" результативных передач в трех сезонах подряд.

3 - Mo Salah is the first player in Premier League history to score 10+ goals and provide 10+ assists in three consecutive seasons. He is also only the second player to tally 10+ in both in five separate seasons in the competition overall, after Wayne Rooney. Permanent. pic.twitter.com/yNOUVMo6Nr