Казахстан за 15 лет привлек 14,2 млрд долларов в рамках суверенного финансирования

Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) опубликовал серию документов, где содержится анализ суверенного финансирования в Евразийском регионе. С 2008 по 2022 год Казахстан на проекты развития привлек 14,2 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) опубликовал серию документов, где содержится анализ суверенного финансирования в Евразийском регионе. С 2008 по 2022 год Казахстан на проекты развития привлек 14,2 млрд долларов.



На днях ЕФСР представил методологию построения Базы данных суверенного финансирования (SFD), количественный и качественный анализ операций суверенного финансирования в 11 странах региона с 2008 по 2022 год.

Среди стран, получающих помощь по линии суверенного финансирования проектов, Казахстан занимает вторую сточку по объему одобренного финансирования (14,2 млрд долларов) и 8 строчку – по количеству операций.

Лидирующие позиции как по объему одобренного (20,9 млрд долл., или 23,1% от совокупного объема), так и по количеству операций занимает Узбекистан.

Фото: график

Далее идут Грузия – 11,3 млрд долларов, Беларусь – 10,9 млрд долларов, Азербайджан – 6,2 млрд долларов и другие страны.



Основные направления инвестиционного финансирования: транспорт, энергетика, развитие человеческого потенциала.

Согласно данным, представленным SFD, наиболее значительные объемы одобренного суверенного финансирования для всех этих стран наблюдались в 2009 году (8,6 млрд долл.), 2015 году (8,7 млрд долл.) и в 2020 году (10,9 млрд долл.).

Фото: график

В документах объясняется это в большей степени антикризисными мерами, предпринятыми для устранения последствий глобального (2009), а затем и регионального кризиса, затронувшего экономику стран в 2015 году, и кризиса, связанного с COVID-19, в 2020 году.



Наибольший объем одобренного финансирования пришелся на инвестиционные кредиты – 70% (54,2 млрд долларов).

Фото: график

Основными получателями этих средств стали Узбекистан, Казахстан, Грузия и Азербайджан.



Полученные средства в основном направлялись на проекты в таких ключевых секторах, как: энергетическая и продовольственная безопасность, развитие инфраструктуры, здравоохранение, цифровизация.

На стабилизационное финансирование пришлось 31,2 млрд долларов. Здесь крупнейшим получателем стабилизационного финансирования является Беларусь – 9,2 млрд долларов. Также в тройку лидеров вошли: Узбекистан (5,3 млрд долларов) и Казахстан (5,2 млрд долларов).

Грантополучателями SFD в основном являются такие страны, как Таджикистан (1,9 млрд долларов), Кыргызстан (1,3 млрд долларов) и Монголия (1 млрд долларов). На эти страны приходится 95% от всех выделенных грантов. Казахстан здесь занимает 6 строчку и за 15 лет получил 0,5 млрд долларов.

На проекты технического содействия приходится наибольшее количество операций в SFD. Наиболее распространены темы, объединяющие структурные вопросы: госуправление (709 проектов), макроэкономика (667 проектов) и экономическое развитие (238 проектов). Суммарно на них пришлось 56% всего количества проектов Технического содействия.

Подводя итог, отметим, что согласно SFD, за последние 15 лет международные финансовые организации и агентства по развитию реализовали в Евразийском регионе более 3800 операций суверенного финансирования на сумму 90,6 млрд долл. Причем на инвестиционные кредиты приходится более 54,2 млрд долларов; на стабилизационные кредиты – более 31,2 млрд долларов; гранты – около 4,4 млрд долларов; техническое содействие – около 0,7 млрд долларов.

Все эти средства выделяли 16 доноров. К международным финансовым организациям относятся: Всемирный банк, ЕАБР, ЕФСР, ЕИБ, ИБР, МВФ, НБР и другие. Агентства по развитию: GIZ, JICA, SDC, TIKA, USAID и AFD.

Получателями финансовой поддержки являются 11 стран: Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Россия, Таджикистан, Монголия и Туркменистан.