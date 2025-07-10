Удвоение ВВП Казахстана к 2029 году: что об этом говорят эксперты

Главный экономист Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Сергей Улатов 10 июля 2025 года на пресс-конференции в Астане прокомментировал планы Казахстана по удвоению ВВП к 2029 году, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что изменить структуру экономики быстро не получится. На это нужны годы. При этом частный бизнес должен начать больше инвестировать, потому что без их вложений рост невозможен. Если предприниматели не изменят мышление и не начнут вкладываться в страну надолго, то экономика не вырастет.

"Вопрос, конечно же, в подходах к развитию частного сектора, потому что производительность сама по себе не будет расти. Необходимы инвестиции не только государственного и квазигоссектора. Необходимо, чтобы частный сектор сказал: "я хочу инвестировать в стране, чтобы через 10 лет производить здесь в два раза больше". То есть, по сути, они должны поменять свою стратегию. И стратегия именно частного сектора с моей точки зрения очень сильно определяет, какой будет потенциал роста через 5 лет", – сказал Сергей Улатов.

Страновой экономист по Казахстану ЕФСР Галымжан Айтказин отметил, что Казахстан слишком зависит от нефти, газа и горнодобывающей промышленности. Правительство пытается исправить ситуацию с помощью налоговой реформы. Раньше в налогах было много "лазеек", бизнес мог платить меньше, а государство недополучало деньги. Сейчас пытаются сделать налоги справедливее, чтобы у государства были средства не только на зарплаты и пенсии, но и на развитие и поддержку новых отраслей.

"Сегодня правительством принимается ряд интересных и перспективных мер, чтобы переломить ситуацию в будущем. В первую очередь, конечно же, налогово-бюджетная реформа, которая давно назревала. Многие негативно к этому относятся, потому что платить больше налогов никому не хочется. Предыдущее правительство мягко относилось к бюджетной политике. У нас было очень много лазеек, чтобы налогоплательщикам меньше платить, и правительство все больше вынуждено обращаться к своим резервам. В конце концов не остается денег, чтобы направить на развитие, поддержать какие-то ключевые отрасли, которые в будущем могли бы стать драйверами", – пояснил эксперт.

Вторым важным моментом он назвал отказ от искусственного контроля цен на рынке. Это отпугивает инвесторов, потому что при низких ценах бизнесу невыгодно работать. Экономику нужно делать более рыночной и открытой, чтобы инвесторы захотели вкладываться.

"Пока в экономике каким-то способом удерживаешь цены и не даешь им рыночно формироваться, тратишь деньги, чтобы поддерживать низкую цену, – это все сдерживает развитие потенциала экономики. В первую очередь туда не идет частный капитал, и это большая проблема, потому что любой экономический рост требует денег", – сообщил Галымжан Айтказин.

Он верит, что закладываемый сегодня фундамент будет и дальше укрепляться, и следующие шаги по либерализации экономики – не красивые слова, а имеют под собой большую основу.

"Мы на самом деле уже близки к экономике с высоким уровнем дохода. Но у нас есть очень большой стеклянный потолок, который мы не можем пробить и назвать себя полноценной развитой экономикой с высоким уровнем дохода. Чтобы добиться этого, мы должны все эти дисбалансы устранить со временем, сегодня заложить фундамент, чтобы завтрашние поколения, лидеры, могли воспользоваться результатами проводимых реформ", – резюмировал экономист.

Ранее сообщалось, что новый целевой ориентир казахстанской экономики – увеличение ВВП к 2029 году до 450 млрд долларов.