Любовь, одиночество, движение вперед: гороскоп на 22 февраля

Опубликован гороскоп на 22 февраля 2023 года. По словам экспертов по звездам, в новые сутки растущей Луны стоит обратить внимание на свое эмоциональное состояние, сообщает Zakon.kz.

Астрологи, как пишет интернет-издание "Пятый канал", рекомендуют делать то, что требует душа, и позволить ей раскрыться:

"Оставайтесь собой в любой ситуации и знайте, что ваша энергия привлечет в вашу жизнь нужных людей, места и возможности".

Овны

Овнам следует выдохнуть драму и вдохнуть любовь.

В данный момент звезды настоятельно рекомендуют вам обратить свой взор внутрь себя и начать делать то, что велит вам сердце. Попрактикуйте медитации, это поможет вам разгрузить свое эмоциональное состояние. Также будет полезным времяпрепровождение с семьей.

Космический совет: позаботьтесь о своем эмоциональном состоянии.

Тельцы

Тельцам звезды настоятельно советуют прислушаться к себе.

Чего хочет ваша душа, но противится этому разум? Отбросьте сомнения и двигайтесь вперед навстречу к мечте. Доверьтесь себе, чтобы достичь того, что вы когда-то считали невозможным.

Космический совет: поверьте в свои силы.

Близнецы

Близнецам следует погрузиться обратно в поток своего творческого сознания.

Ваше творческое начало не всегда должно спасать мир. Иногда оно просто должно спасти вас. Выражайте то, что желает быть выраженным через вас, не осуждая и не препятствуя этому процессу и не позволяя своему логическому уму встать на пути.

Космический совет: активизируйте свое творческое начало.

Раки

Раков звезды призывают отпустить старую историю и перерезать нити там, где это необходимо.

Наша жизнь движется по спирали, и обстоятельства будут повторяться до тех пор, пока мы не усвоим уроки. Не позволяйте одиночеству стать причиной повторения старых моделей поведения.

Космический совет: обрежьте нити там, где это необходимо.

Львы

Львам следует не оглядываться, и уже тем более не возвращаться назад, а двигаться только вперед.

Действительно ли вы готовы перейти на новый этап в жизни? Вселенная хочет проверить, насколько вы привержены росту. Если уже так произошло, и вы, например, сошлись с кем-то из прошлого, то измените правила.

Космический совет: измените старые правила, задайте новый тон.

Девы

Дев звезды призывают расширить для себя определение слова "изобилие".

Быть в состоянии трепета и удивления, а также узнавать, как жизнь осыпает вас любовью, светом и изобилием в данный момент. Не забудьте поделиться своим урожаем с теми, кто участвует в вашем пути.

Космический совет: будьте в состоянии благодарности за все, что происходит в вашей жизни.

Весы

Весам следует сделать себе одолжение и расслабиться.

Найдите минутку, чтобы обдумать все, что произошло с вами за последние несколько месяцев. Звезды подсказывают – вы находитесь на пути самосовершенствования и становитесь той версией себя, которую представляли себе давным-давно.

Космический совет: вы уже на пути развития – не останавливайтесь на достигнутом.

Скорпионы

Скорпионов звезды призывают не позволять своим страхам мешать ощутить длину и ширину собственного творческого потенциала.

Итак, примите бескомпромиссную политику со своим видением в новую фазу. Энергия растущей Луны побуждает вас к движению вперед.

Космический совет: гоните прочь из мыслей страхи и сомнения – они мешают раскрепоститься вашей личности.

Стрельцы

Стрельцам следует воспринимать то, что происходит прямо сейчас, как испытание.



Не всегда все получается именно так, как мы хотим. Все происходит для вашего высшего блага. Все обязательно получится, но только для этого нужно время.

Космический совет: всему свое время, будьте терпеливыми.

Козероги

Способность Козерогов плыть по течению позволит им без усилий освободить место для нового в жизни.

Но торопитесь некуда, Козероги. Звезды советуют сконцентрироваться на настоящем. Давно ли вы проводили время с семьей? Пора уделить время близким.

Космический совет: сконцентрируйтесь не на будущем, а на настоящем.

Водолеи

Водолеев звезды призывают не слишком беспокоиться о том, чтобы показаться перед кем-то дураком.

Не слишком беспокойтесь о том, как вас оценят за старания. Будьте собой в любой ситуации. Когда дело доходит до сердечных дел, позвольте себе рискнуть. Вы находитесь в этом мире для того, чтобы жить без сожалений!

Космический совет: сделайте для себя установку – жить нужно без сожалений.

Рыбы

Рыбам следует выдохнуть тревогу и вдохнуть любовь.

Прислушайтесь к голосу мудрости внутри себя, который напоминает вам, что пора наполнить и свою собственную чашу позитивными эмоциями. Также звезды предупреждают: если у вас есть определенные места, которые кажутся "слишком тяжелыми", то лучше пока их избегать.

Космический совет: выдохните тревогу и вдохните любовь.

Ранее астрологи назвали топ-3 знаков зодиака, представителям которых можно доверить любой секрет.

