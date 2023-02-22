Акчулаков назвал сроки поставки нефти в Германию

Министр энергетики Болат Акчулаков в кулуарах правительства 22 февраля заявил, что отгрузка казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба" начнется в ближайшие дни, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Болат Акчулаков сообщил, что тендерные процедуры грузоотправителя, то есть недропользователя, проведены.

"Вчера, вроде, сказали, что закончили, теперь должны маршрутки подать по прокачке, техническая работа осталась. Если они сегодня итоги подвели, с утра еще не проверял, в принципе, это вопрос на моменте, сегодня пойдет, если подтвердят транспортные. С этим проблем нет". Болат Акчулаков

На уточняющий вопрос журналистов: можно ли сказать, что до конца февраля будет отгружена первая партия казахстанской нефти в объеме 20 тыс тонн в Германию, Акчулаков не дал однозначного ответа.

"Надеюсь очень сильно, что сегодня. Если вчера закончили (тендерные. – Прим. ред.) процедуры, подвели итоги, это же внутренняя контрактная стратегия самой компании, грузоотправителей. Да, думаю, если закончили, сегодня можно быть отгрузку начать уже". Болат Акчулаков

17 февраля министр энергетики Болат Акчулаков в кулуарах объяснил, почему еще не осуществили экспорт казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба".

