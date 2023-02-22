Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Акчулаков назвал сроки поставки нефти в Германию

недра, тендер, Германия Фото: pixabay
Министр энергетики Болат Акчулаков в кулуарах правительства 22 февраля заявил, что отгрузка казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба" начнется в ближайшие дни, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Болат Акчулаков сообщил, что тендерные процедуры грузоотправителя, то есть недропользователя, проведены.

"Вчера, вроде, сказали, что закончили, теперь должны маршрутки подать по прокачке, техническая работа осталась. Если они сегодня итоги подвели, с утра еще не проверял, в принципе, это вопрос на моменте, сегодня пойдет, если подтвердят транспортные. С этим проблем нет". Болат Акчулаков

На уточняющий вопрос журналистов: можно ли сказать, что до конца февраля будет отгружена первая партия казахстанской нефти в объеме 20 тыс тонн в Германию, Акчулаков не дал однозначного ответа. 

"Надеюсь очень сильно, что сегодня. Если вчера закончили (тендерные. – Прим. ред.) процедуры, подвели итоги, это же внутренняя контрактная стратегия самой компании, грузоотправителей. Да, думаю, если закончили, сегодня можно быть отгрузку начать уже". Болат Акчулаков

17 февраля министр энергетики Болат Акчулаков в кулуарах объяснил, почему еще не осуществили экспорт казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба".

Читайте также

Министр обороны проверил объекты военной инфраструктуры Актюбинского гарнизона

Министр энергетики прокомментировал приостановку отгрузки нефти на КТК

Минпросвещения: Растет спрос на детские сады с казахским языком обучения

Мадина Мамырханова
Акчулаков Болат МЭ РК Германия Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ерке Есмахан показала родителей Raim
Ерке Есмахан показала родителей Raim
президент США
Джо Байден в Варшаве обратился к россиянам
машины, изъятие
Приобретенные актюбинцами автомобили изъяли как вещдоки по делу о финпирамидах
торги на бирже
Курс доллара снова снижается на торгах 21 февраля
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления