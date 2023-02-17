Акчулаков высказался об экспорте нефти в Германию

Министр энергетики Болат Акчулаков в кулуарах Сената 17 февраля объяснил, почему еще не осуществили экспорт казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Болат Акчулаков сообщил, что планируемый маршрут экспорта отработанный.

"Маршрут отработан, там вопросов к маршруту самому нет, вопрос остался в другом – грузоотправитель, то есть тот, кто добывает нефть, в данном случае Карачаганак объявляет тендер на поставку – кто покупатель, условно говоря, на конечном пункте. Он еще не закончился". Болат Акчулаков

При этом он заверил, что к технической части вопросов нет – нефтепроводы, подключения, переход и так далее.

"Осталось только, чтобы сам грузоотправитель определил, кому он нефть везет. Это не значит, что мы теперь с февраля на март перенесем сроки. Они его (срок. – Прим. ред.) определят, это внутренние процедуры коммерческие. На следующей неделе, возможно". Глава Минэнерго

1 февраля Акчулаков рассказал, когда Казахстан направит первую партию нефти по "Дружбе" в Германию.

О том, что Германия подала заявку на прокачку по нефтепроводу "Дружба" в 2023 году казахстанской нефти, стало известно 21 декабря 2022 года.

