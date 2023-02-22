Неудачная попытка ограбления в Таразе попала на видео

Фото: скриншот видео

В Центр оперативного управления Управления полиции Тараза с заявлением обратился 28-летний местный житель. Он рассказал, что на рынке в одном из микрорайонов на него напал неизвестный человек и попытался украсть сумку, сообщает Zakon.kz.

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