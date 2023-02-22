Неудачная попытка ограбления в Таразе попала на видео
Фото: скриншот видео
В Центр оперативного управления Управления полиции Тараза с заявлением обратился 28-летний местный житель. Он рассказал, что на рынке в одном из микрорайонов на него напал неизвестный человек и попытался украсть сумку, сообщает Zakon.kz.
По данному факту полицейские задержали 22-летнего жителя Тараза и 30-летнего жителя Алматы.
"Узнав, что заявитель является сотрудником микрокредитной организации, задержанные решили украсть сумку с деньгами, а его ударить тяжелым предметом, чтобы он не сопротивлялся. Но им не удалось осуществить задуманное, так как очевидцы преступления защитили заявителя", – говорится в сообщении.
Подозреваемые полностью признали свою вину и в настоящее время находятся в ИВС.
Проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 191 УК РК "Грабеж".
18 февраля 2023 года сообщалось, что в Астане на видео попала массовая драка.
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