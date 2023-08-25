В Туркестане владельца магазина подозревают в оформлении кредита на сотрудника на 1,5 млн

Фото: Zakon.kz

В Управление полиции Туркестана обратился местный житель. По его словам, неизвестный оформил на него кредит, сообщает Zakon.kz.

Причиненный ущерб составил около 1,5 млн тенге. Данный факт полиция зарегистрировала по статье 190 УК РК "Мошенничество". "Стражи порядка провели необходимые мероприятия по установлению мошенников. В результате они задержали подозреваемого в течение суток и доставили в управление полиции. Им оказался владелец магазина, в котором работал потерпевший. Во время следствия выяснилось, что подозреваемый, под предлогом проверки сметы доходов и расходов, попросил у работника мобильный телефон и через банковское приложение оформил онлайн-кредит. Полученные деньги он потратил на собственные нужды", – говорится в сообщении. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Ранее сообщалось, как казахстанцам защититься от интернет-мошенников.

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