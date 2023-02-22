Педофил получил пожизненный срок в Жетысуской области

В Жетысуской области педофил получил пожизненный срок, сообщает Zakon.kz.

По информации "Пятого региона", уголовное дело было заведено по статьям 99 (часть 2, п. 10 и 14), 120 (ч. 3-1 п.1) УК РК.

Подсудимый сначала совершил изнасилование, а затем, испугавшись последствий, вывез несовершеннолетнюю на окраину села, где совершил убийство.

"Он нанес ей два удара ножом в область левой части груди и один удар со спины грудной клетки. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия. Далее, чтобы скрыть свои преступления и вещественные доказательства, подсудимый, выкопав яму возле фазенды, сжег в ней тело потерпевшей, закопал и скрылся с места происшествия", – говорится в сообщении суда.

Стоит отметить, что у подсудимого двое малолетних детей. Суд учел этот факт, однако признал его виновным в совершении указанных уголовных правонарушений.

Суд приговорил подсудимого к пожизненному заключению с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.

Летом в полицию обратились родители девушки, рассказав, что вечером она ушла к подруге и не вернулась. Позже был задержан подозреваемый в ее исчезновении. Он признался в изнасиловании и убийстве. Труп девушки он закопал на окраине поселка.