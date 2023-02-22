Бензема сравнялся с Месси по рекорду в Лиге чемпионов

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема отметился двумя голами в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Это были первые мячи для француза в нынешнем сезоне еврокубков, сообщает Zakon.kz.

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Тем самым французский форвард "мадрицев" забивает в 18-м сезоне подряд на полях главного клубного турнира Европы. Лидером этого рейтинга единолично был Лионель Месси. Теперь Карим догнал Лео в гонке рекордов Лиги чемпионов, начиная с сезона-2005/06.

🇫🇷 Karim Benzema est devenu le 2e joueur à marquer lors de 18 saisons consécutives en @ChampionsLeague après Lionel Messi 🇦🇷 #LIVRMA — Stats Foot (@Statsdufoot) February 21, 2023

Карим Бензема на групповой стадии нынешнего сезона ЛЧ отыграл четыре матча, но ни разу не забил. Дубль в ворота "Ливерпуля" он уже оформил на стадии плей-офф.

Ответный поединок между "сливочными" и "красными" пройдет в Мадриде 15 марта.