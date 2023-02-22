Бензема сравнялся с Месси по рекорду в Лиге чемпионов
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Тем самым французский форвард "мадрицев" забивает в 18-м сезоне подряд на полях главного клубного турнира Европы. Лидером этого рейтинга единолично был Лионель Месси. Теперь Карим догнал Лео в гонке рекордов Лиги чемпионов, начиная с сезона-2005/06.
🇫🇷 Karim Benzema est devenu le 2e joueur à marquer lors de 18 saisons consécutives en @ChampionsLeague après Lionel Messi 🇦🇷 #LIVRMA— Stats Foot (@Statsdufoot) February 21, 2023
Карим Бензема на групповой стадии нынешнего сезона ЛЧ отыграл четыре матча, но ни разу не забил. Дубль в ворота "Ливерпуля" он уже оформил на стадии плей-офф.
Ответный поединок между "сливочными" и "красными" пройдет в Мадриде 15 марта.