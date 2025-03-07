Месси дважды не попал в заявку "Интер Майами" на Лигу чемпионов
Фото: Instagram/leomessi
Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси не заявлен на матч 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ против ямайского "Кавалера", сообщает Zakon.kz.
Игра состоится уже 14 марта, но, как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в Instagram, медицинский штаб клуба рекомендовал Месси отдохнуть во избежание сильного мышечного перенапряжения, так оно может привести к травме и длительному курсу лечения.
Ранее Месси пропустил матч регулярного чемпионата MLS против "Хьюстон Динамо" (4:1).
Месси выступает за "Интер Майами" с 2023 года.
Ранее стали известны результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы и Лиги конференций.
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