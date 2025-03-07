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Спорт

Месси дважды не попал в заявку "Интер Майами" на Лигу чемпионов

Матч, футбол, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2025 08:20 Фото: Instagram/leomessi
Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси не заявлен на матч 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ против ямайского "Кавалера", сообщает Zakon.kz.

Игра состоится уже 14 марта, но, как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в Instagram, медицинский штаб клуба рекомендовал Месси отдохнуть во избежание сильного мышечного перенапряжения, так оно может привести к травме и длительному курсу лечения.

Ранее Месси пропустил матч регулярного чемпионата MLS против "Хьюстон Динамо" (4:1).

Месси выступает за "Интер Майами" с 2023 года.

Ранее стали известны результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы и Лиги конференций.

Аксинья Титова
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