Месси дважды не попал в заявку "Интер Майами" на Лигу чемпионов

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси не заявлен на матч 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ против ямайского "Кавалера", сообщает Zakon.kz.

Игра состоится уже 14 марта, но, как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в Instagram, медицинский штаб клуба рекомендовал Месси отдохнуть во избежание сильного мышечного перенапряжения, так оно может привести к травме и длительному курсу лечения.

Ранее Месси пропустил матч регулярного чемпионата MLS против "Хьюстон Динамо" (4:1).

Месси выступает за "Интер Майами" с 2023 года.

Ранее стали известны результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы и Лиги конференций.