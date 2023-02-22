В Казахстане могут снизить стоимость подключения к газу

22 февраля в кулуарах правительства министр энергетики РК Болат Акчулаков рассказал, что в настоящее время рассматриваются предложения по снижению стоимости подключения потребителей к газу, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы Минэнерго, в некоторых регионах страны зафиксирована высокая стоимость подключения к газу.

"QazaqGaz и местные акиматы сейчас совместно рассматривают данный вопрос. Есть несколько предложений по снижению стоимости подключения. Сегодня аким Алматинской области сказал, что в силу проведенных мероприятий им удалось в два раза снизить стоимость подключения. Потому что действительно высокая стоимость, сейчас ищем варианты, как это сделать". Болат Акчулаков

При этом он не смог озвучить, насколько именно снизится стоимость подключения.

"Сложно сказать – есть несколько типов оборудования. Нужно завести в дом, дальше нужны как системы учета, так и сами котлы. Здесь нужно исходить из стоимости оборудования, потому что у нас его пока не производят. Мы его будем завозить. Если мы берем программу по масштабной газификации, нужно продумать, как локализовать производство этих материалов". Болат Акчулаков

Между тем Министерство энергетики подготовило изменения и дополнения в Правила розничной реализации и пользования товарным и сжиженным нефтяным газом. Согласно им майнеры будут платить за газ как крупные потребители.