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Жумангарин о 10 квартирах в Актобе: Здесь нет никакого криминала

квартиры, деньги Фото: primeminister.kz
Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин в кулуарах правительства прокомментировал информацию, опубликованную в СМИ о том, что в Актобе, якобы, в виде взятки передали 10 квартир стоимостью 1 млн долларов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Серик Жумангарин не стал уходить от вопросов и прокомментировал ситуацию.

"Исходя из той информации, которую преподнес интернет-канал, это клевета и подтасовка фактов. Адвокаты моей семьи сейчас прорабатывают вопросы подачи судебного иска". Серик Жумангарин

При этом он напомнил, что он на госслужбу пришел после 35 лет, а в 90-е годы и до середины 2000-х работал в бизнес-структуре, которую, по его словам, сам же и создал.

"Эти дома построили бизнес-структуры, принадлежащие моей семье, на этом месте раньше в Актобе находилось старое лесничество, которое мы купили, и в 2007 году начали там строительство жилого комплекса. К сожалению, неудачное время было – 2007 год. Вы помните, был ипотечный кризис. Большие туда были потрачены финансовые средства и пришлось строительство остановить, и вообще, достаточно тяжелая ситуация тогда была у компании, кредитная нагрузка была большая". Серик Жумангарин

В итоге, отметил Жумангарин, в 2011 году ему пришлось уйти с госслужбы.

"Я ушел на определенное время для того, чтобы привести в порядок, реструктурировать компании, избавиться от долгов, эти дома достроить. В 2012 году я создал инвестиционную компанию, привлек инвестиции, в том числе свои, и эти дома мы достроили. Но, к сожалению, предпочтения людей изменились. Это были большие площади, и к тому времени людям они уже не были нужны. Это было с 2007 по 2012 год, во-первых, долгострой, во-вторых, эти квартиры потом просто не продавались. И было принято решение в 2016 году, потому что нагрузка шла на компанию очень большая, на юрлиц совсем другие налоги, они в разы выше, перевести эти квартиры на себя в целях оптимизации налогообложения, и здесь нет никакого криминала". Серик Жумангарин

На уточняющий вопрос журналистов о принадлежности этих квартир ему он коротко ответил: "Да, это квартиры, построенные нами. 6-7 лет как продали".

16 февраля Серик Жумангарин заявил, что у него есть принцип: не отвечать на личные вопросы.


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