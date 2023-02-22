Глава Минэнерго заявил о невозможности перевести на газ все ТЭЦ в Казахстане

В кулуарах правительства министр энергетики РК Болат Акчулаков рассказал, что перевести на газ все ТЭЦ в Казахстане не представляется возможным, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минэнерго отметил, что потребление газа в последнее время растет.

"Потребление газа сейчас очень растет. Наша задача – к 2030 году довести производство товарного газа, который на рынке будет доступен, до 30 млрд кубических. То есть потребление с учетом прогнозов этого года уже 20 млрд с лишним. Этот газ, если его максимально использовать для производства электроэнергии, то, возможно, его в таком объеме может не хватить для потребления газификации населения. Поэтому в первую очередь исходим с точки зрения покрытия нужд населения". Болат Акчулаков

При этом он отметил, что в Казахстане есть несколько энергопредприятий, которые будут работать на газе.

"Другой момент – у нас заложены и реализуются проекты, к примеру, Кызылординская станция на 1 тысячу мегаватт, в Туркестане. Плюс перевод на газ Алматинского энергоузла. Вот туда мы газ уже выделили и посчитали. Для новых станций, которые должны быть построены для покрытия дефицита электрической энергии, мы все-таки больше внимания сейчас уделяем возможности развития внутренней генерации". Болат Акчулаков

Вместе с тем, по его словам, на системной основе ведутся геолого-разведывательные работы по поиску месторождений газа, но пока они не увенчались успехом.

"В случае если мы будем проводить успешную геологоразведку, вы знаете, каждый год мы пытаемся через аукционы предоставлять права недропользователям, если найдем достаточные объемы газа, наверное, тогда можно будет говорить, что программу поменяем и начнем максимально развивать. Но сейчас касательно новых станций масштабных на газе, помимо Кызылорды, Туркестана и Алматинского энергоузла, наверное, нужно будет ждать результатов по росту ресурсной базы". Болат Акчулаков

Ранее министр энергетики сообщил, что в настоящее время рассматриваются предложения по снижению стоимости подключения потребителей к газу.