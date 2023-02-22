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Законодательство РК

Отец и трое детей погибли в страшной аварии в Актюбинской области

область Фото: polisia.kz
21 февраля водитель автомобиля Mitsubishi Montero Sport выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком Volvo, который двигался во встречном направлении, сообщает Zakon.kz.

За рулем Mitsubishi находилась 29-летняя женщина, ее госпитализировали в центральную больницу Айтекебийского района.

Пассажиры – 31-летний глава семьи и трое несовершеннолетних детей (2017, 2015 и 2020 года рождения) – от полученных травм скончались на месте ДТП.

Трагедия произошла на 938 км автодороги Самара – Шымкент.

Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", рассказали в полиции. 

7 января в Северо-Казахстанской области произошло ДТП. В результате аварии погибли 36-летний водитель и его 17-летний пассажир. Еще восемь участников аварии с различными травмами доставлены в отделение больницы. 

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