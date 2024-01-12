Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Два человека погибли в аварии в Павлодарской области

авария Фото: Zakon.kz
12 января на автодороге город – ГРЭС-1 водитель автомашины марки Mitsubishi на мосту, при обгоне автобуса марки Volvo, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с авто марки Audi, сообщает Zakon.kz.

В результате аварии погибли два человека.

"В результате ДТП, водитель и пассажир автомашины Ауди от полученных травм сеончались на месте происшествия. Второй пассажир доставлен в больницу. По факту ДТП проводится проверка", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.

Ранее сообщалось, что человек пострадал в массовой аварии в Акмолинской области.

Читайте также

авто
Хакеры атаковали линию скорой помощи в Актюбинской области
приговор суда
В Петропавловске мужчину осудили за кровавую расправу над супругой
расследование
Жителя Талдыкоргана подозревают в хранении и сбыте наркотиков
Елена Беляева
Павлодарская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Илья Ильин с женой обратились к казахстанцам с просьбой
Илья Ильин с женой обратились к казахстанцам с просьбой
Лера Кудрявцева ушла от мужа
Лера Кудрявцева ушла от мужа
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала неоднозначный пост
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала неоднозначный пост
мобильные переводы, мнения
Налоговики нарвались на собственную недальновидность – эксперты о ситуации с мобильными переводами
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: