Два человека погибли в аварии в Павлодарской области
Фото: Zakon.kz
12 января на автодороге город – ГРЭС-1 водитель автомашины марки Mitsubishi на мосту, при обгоне автобуса марки Volvo, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с авто марки Audi, сообщает Zakon.kz.
В результате аварии погибли два человека.
"В результате ДТП, водитель и пассажир автомашины Ауди от полученных травм сеончались на месте происшествия. Второй пассажир доставлен в больницу. По факту ДТП проводится проверка", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.
Ранее сообщалось, что человек пострадал в массовой аварии в Акмолинской области.
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