Два человека погибли в аварии в Павлодарской области

Фото: Zakon.kz

12 января на автодороге город – ГРЭС-1 водитель автомашины марки Mitsubishi на мосту, при обгоне автобуса марки Volvo, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с авто марки Audi, сообщает Zakon.kz.

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