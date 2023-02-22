В связи с чем увеличились взносы в Фонд медстрахования

Директор филиала НАО "Фонд социального медицинского страхования" Алматы Тлеухан Абилдаев объяснил, в связи с чем изменились взносы в Фонд медстрахования, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Тлеухан Абилдаев заверил, что изменение размеров взносов в Фонд не связано с повышением стоимости медицинских услуг. На суммы взносов повлияло изменение минимальной заработной платы (МЗП) – 70 тыс. тенге и месячного расчетного показателя (МРП) – 3450 тенге.

В этом году работодатели за своих работников должны делать отчисления в размере 3% от заработной платы. Но при этом сумма не должна превышать 3% от 10 МЗП, то есть 21 тыс. тенге. При этом из зарплаты работников будет удерживаться 2%.

Индивидуальные предприниматели с этого года платят по 4900 тенге, это 5% от 1/4 МЗП.

Кто работает по договору гражданско-правового характера, также перечисляют в фонд 2% от своего дохода.

Для самозанятых плательщиков сумма взносов составляет 5% от МЗП – 3500 тенге. Или же можно встать на налоговый учет в качестве плательщика ЕСП и отчислять 1 МРП – 3450 тенге для городского населения и 0,5% от МРП – 1725 тенге – для сельского населения.

При этом по 15 льготным категориям взносы оплачивает государство. В их числе:

дети до 18 лет;

неработающие беременные женщины;

неработающие граждане, воспитывающие ребенка до достижения им трех лет;

граждане, находящиеся в отпусках в связи с беременностью и родами, усыновлением или удочерением новорожденного ребенка, а также по уходу за ребенком до достижения им трех лет;

многодетные матери;

неработающие лица, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом;

лица, ухаживающие за инвалидами с детства;

инвалиды;

пенсионеры и ветераны ВОВ;

лица, обучающиеся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего образования, а также послевузовского образования;

лица, зарегистрированные в качестве безработных;

неработающие получатели государственной адресной социальной помощи;

неработающие оралманы;

лица, отбывающие наказание по приговору суда в учреждениях уголовно-исполнительной системы, за исключением учреждений минимальной безопасности;

лица, содержащиеся в следственных изоляторах.

В перечень обязательного социального медицинского страхования входят:

Медицинская помощь в амбулаторных условиях (диагностика и лечение заболеваний):

профилактические медицинские осмотры (за исключением тех, что оказываются в ГОБМП); прием и консультации профильными специалистами по направлению врачей ПМСП; динамическое наблюдение профильными специалистами лиц с хроническими заболеваниями; оказание стоматологической помощи в экстренной и плановой форме отдельным категориям населения; диагностические услуги, в том числе лабораторная диагностика согласно перечню; другие процедуры и манипуляции по перечню.

Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в стационарозамещающих условиях (за исключением случаев лечения заболеваний в рамках ГОБМП); а также услуги стационара на дому при заболеваниях, вызывающих ухудшение эпидемиологической ситуации в стране и в случаях подозрения на них.

Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в стационарных условиях в плановой форме (за исключением случаев лечения заболеваний в рамках ГОБМП).

Специализированная помощь в стационарных условиях в экстренной форме, в том числе проведение лечебно-диагностических мероприятий в приемном отделении круглосуточного стационара до установления диагноза, не требующего лечения в условиях круглосуточного стационара (за исключением случаев лечения заболеваний в рамках ГОБМП).

Кроме того, медицинская реабилитация, патологоанатомическая диагностика, подготовка посмертного донора. Обеспечение лекарственными средствами и медицинскими изделиями.