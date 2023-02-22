В связи с чем увеличились взносы в Фонд медстрахования
Тлеухан Абилдаев заверил, что изменение размеров взносов в Фонд не связано с повышением стоимости медицинских услуг. На суммы взносов повлияло изменение минимальной заработной платы (МЗП) – 70 тыс. тенге и месячного расчетного показателя (МРП) – 3450 тенге.
В этом году работодатели за своих работников должны делать отчисления в размере 3% от заработной платы. Но при этом сумма не должна превышать 3% от 10 МЗП, то есть 21 тыс. тенге. При этом из зарплаты работников будет удерживаться 2%.
Индивидуальные предприниматели с этого года платят по 4900 тенге, это 5% от 1/4 МЗП.
Кто работает по договору гражданско-правового характера, также перечисляют в фонд 2% от своего дохода.
Для самозанятых плательщиков сумма взносов составляет 5% от МЗП – 3500 тенге. Или же можно встать на налоговый учет в качестве плательщика ЕСП и отчислять 1 МРП – 3450 тенге для городского населения и 0,5% от МРП – 1725 тенге – для сельского населения.
При этом по 15 льготным категориям взносы оплачивает государство. В их числе:
- дети до 18 лет;
- неработающие беременные женщины;
- неработающие граждане, воспитывающие ребенка до достижения им трех лет;
- граждане, находящиеся в отпусках в связи с беременностью и родами, усыновлением или удочерением новорожденного ребенка, а также по уходу за ребенком до достижения им трех лет;
- многодетные матери;
- неработающие лица, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом;
- лица, ухаживающие за инвалидами с детства;
- инвалиды;
- пенсионеры и ветераны ВОВ;
- лица, обучающиеся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего образования, а также послевузовского образования;
- лица, зарегистрированные в качестве безработных;
- неработающие получатели государственной адресной социальной помощи;
- неработающие оралманы;
- лица, отбывающие наказание по приговору суда в учреждениях уголовно-исполнительной системы, за исключением учреждений минимальной безопасности;
- лица, содержащиеся в следственных изоляторах.
В перечень обязательного социального медицинского страхования входят:
Медицинская помощь в амбулаторных условиях (диагностика и лечение заболеваний):
- профилактические медицинские осмотры (за исключением тех, что оказываются в ГОБМП);
- прием и консультации профильными специалистами по направлению врачей ПМСП;
- динамическое наблюдение профильными специалистами лиц с хроническими заболеваниями;
- оказание стоматологической помощи в экстренной и плановой форме отдельным категориям населения;
- диагностические услуги, в том числе лабораторная диагностика согласно перечню; другие процедуры и манипуляции по перечню.
Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в стационарозамещающих условиях (за исключением случаев лечения заболеваний в рамках ГОБМП); а также услуги стационара на дому при заболеваниях, вызывающих ухудшение эпидемиологической ситуации в стране и в случаях подозрения на них.
Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в стационарных условиях в плановой форме (за исключением случаев лечения заболеваний в рамках ГОБМП).
Специализированная помощь в стационарных условиях в экстренной форме, в том числе проведение лечебно-диагностических мероприятий в приемном отделении круглосуточного стационара до установления диагноза, не требующего лечения в условиях круглосуточного стационара (за исключением случаев лечения заболеваний в рамках ГОБМП).
Кроме того, медицинская реабилитация, патологоанатомическая диагностика, подготовка посмертного донора. Обеспечение лекарственными средствами и медицинскими изделиями.