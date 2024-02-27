Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Фонде медстрахования ответили на жалобы о нехватке бесплатных лекарств в поликлиниках

Нехватка лекарств в поликлиниках Алматы объяснили в ОСМС Фото: пресс-служба акимата Алматы
Директор филиала Фонда социального медицинского страхования Алматы Тлеухан Абилдаев объяснил нехватку бесплатных лекарств в городских поликлиниках, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На брифинге в РСК журналист отметила, что в начале 2024 года жители Алматы столкнулись с нехваткой бесплатных лекарств в городских поликлиниках. 

Однако директор филиала Фонда социального медицинского страхования Алматы Тлеухан Абилдаев заверил, что на лекарственное обеспечение городских поликлиник в прошлом году фонд выделил 36 млрд тенге, и СК "Фармация" поставила эти лекарства в срок. 

"Проблемы бывают, когда медорганизации, в частности поликлиники города, не подали заявки на какие-то виды лекарственных средств на амбулаторном уровне. Но эта проблема решается путем взаиморасчетов между поликлиниками. Эти лекарства могут быть в наличии на аптечных складах других поликлиник. Поэтому мы можем твердо заверить, что таким образом эти вопросы по Алматы решены и находятся на контроле", – объяснил Тлеухан Абилдаев

7 февраля на расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев жестко высказался о системе ОСМС. По словам президента, за пять лет работы нет улучшения качества и повышения доступности медицины в Казахстане.

Читайте также

Можно ли вернуть взносы ОСМС, если не обращался за медпомощью
Можно ли вернуть взносы ОСМС, если в течение года не обращался за медпомощью
Минтранспорта обратилось к казахстанцам с важным заявлением из-за смены часового пояса
Минтранспорта обратилось к казахстанцам с важным заявлением из-за смены часового пояса
Почему решили объединить ГОБМП и ОСМС
Единый пакет медпомощи: почему в Казахстане решили объединить ГОБМП и ОСМС
Тамила Языкова
ОСМС Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Минтруда "выплатит" казахстанцам компенсацию
Минтруда "выплатит" казахстанцам компенсацию
Что нужно успеть сделать казахстанцам до смены часового пояса
Что нужно успеть сделать казахстанцам до смены часового пояса
Может ли солнечная активность спровоцировать землетрясения
Сильнейшая вспышка за последние 7 лет: может ли солнечная активность спровоцировать землетрясения в Казахстане
влияние магнитной бури на Землю и людей
Мощнейшая вспышка на Солнце: какие последствия ждать казахстанцам от магнитной бури
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: