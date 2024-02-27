В Фонде медстрахования ответили на жалобы о нехватке бесплатных лекарств в поликлиниках

Директор филиала Фонда социального медицинского страхования Алматы Тлеухан Абилдаев объяснил нехватку бесплатных лекарств в городских поликлиниках, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На брифинге в РСК журналист отметила, что в начале 2024 года жители Алматы столкнулись с нехваткой бесплатных лекарств в городских поликлиниках.

Однако директор филиала Фонда социального медицинского страхования Алматы Тлеухан Абилдаев заверил, что на лекарственное обеспечение городских поликлиник в прошлом году фонд выделил 36 млрд тенге, и СК "Фармация" поставила эти лекарства в срок.

"Проблемы бывают, когда медорганизации, в частности поликлиники города, не подали заявки на какие-то виды лекарственных средств на амбулаторном уровне. Но эта проблема решается путем взаиморасчетов между поликлиниками. Эти лекарства могут быть в наличии на аптечных складах других поликлиник. Поэтому мы можем твердо заверить, что таким образом эти вопросы по Алматы решены и находятся на контроле", – объяснил Тлеухан Абилдаев

7 февраля на расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев жестко высказался о системе ОСМС. По словам президента, за пять лет работы нет улучшения качества и повышения доступности медицины в Казахстане.