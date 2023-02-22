Лишат ли Игоря Сона олимпийской медали и квартиры, рассказали в Минкультуры

Официальный представитель Минкультуры и спорта Молдир Абдуалиева 22 февраля рассказала, что бронзовая медаль Олимпиады Игоря Сона, а также выданные ему денежная премия и квартира изыматься не будут, сообщает Zakon.kz.

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По ее словам, допинг-проба Игоря Сона, взятая на Олимпийских играх в Токио в 2020 году, была чистой.

"Бронзовая медаль Олимпиады, а также выданные ему денежная премия и квартира изыматься не будут". Официальный представитель Минкультуры и спорта Молдир Абдуалиева

2 марта 2022 года на турнире в Жетысуской области у Игоря Сона была взята допинг-проба, которая дала положительный результат. Согласно стандартам ВАДА, пробы были проверены несколько раз. В итоге было принято решение назначить спортсмену 8-летнюю дисквалификацию, которая продлится с 8 марта 2022 года по 28 марта 2030 года.

Отметим, согласно международным правилам ВАДА, профессиональные спортсмены, показывающие высокие результаты, олимпийские чемпионы и призеры систематически проходят тесты на допинг.