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Наводнения в Казахстане: что происходит на водохранилищах

паводки в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 18:29 Фото: primeminister.kz
Официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева рассказала о текущей ситуации на казахстанских водохранилищах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, среднее наполнение двух крупных водохранилищ Акмолинской области составляет 99%. Оба объекта работают в транзитном режиме, пик половодья прошел. В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ также составляет 99% – объекты работают в транзитном режиме, наблюдается уменьшение притока воды, пик половодья уже прошел.

В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение пяти крупных водохранилищ составляет 62%. Все они работают в штатном режиме, пик паводка ожидается на этой неделе.

"В Западно-Казахстанской области четыре крупных водохранилища наполнены в среднем на 65%, они также работают в штатном режиме. Однако в регионе до сих пор наблюдается повышение уровня реки Чаган, на сегодня приток в Чаганское водохранилище составляет 690 кубометров в секунду. По реке Жайык ожидается вторая волна половодья. По оперативным данным из России, сброс с Ириклинского гидроузла остается на вчерашней отметке – 1680 кубометров в секунду. До границ Казахстана эта вода может дойти за 15-20 дней", – сообщила Молдир Абдуалиева на брифинге республиканского информационного штаба.

Что касается ситуации на остальных водохранилищах: четыре крупных водохранилища Карагандинской области наполнены полностью, пик паводка в них прошел. А в Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 96%, в них наблюдается половодье. Два крупных водохранилища Северо-Казахстанской области наполнены на 100%, половодье по ним продолжается.

Между тем сохраняется напряженная обстановка по Каратомарскому водохранилищу. Приток в водохранилище составляет 2425 кубометров в секунду, сброс – 2640 кубометров в секунду. Однако ежечасно наблюдается спад притока. Сейчас на месте работают специалисты министерства и акимата области, они регулируют пропуск воды.

"На всех объектах ведутся круглосуточные дежурства и ежечасный мониторинг обстановки на водоемах. Из-за формирования паводкового стока по рекам Тобол и Жайык на территории России министр водных ресурсов продолжает ежечасно обмениваться гидрологическими данными с "Росгидрометом", – сообщила Молдир Абдуалиева.

Ранее в РГП "Казгидромет" рассказали, в каких регионах Казахстана сохраняется угроза подтоплений. 

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