Президент "Барселоны": Никакого расследования по нашему клубу не ведется

Глава футбольного клуба "Барселона" Жоан Лапорта сделал заявление о нарастающем скандале вокруг дела о подкупе судей представителями каталонского коллектива, сообщает Zakon.kz

Наслаждайтесь лучшими спортивными событиями вместе с Parimatch! Каждый новый игрок стартует с бонусом до 150 000 тенге за первое пополнение.



В частности, президент "Барсы" предупредил журналистов не разогревать данную тему, тем более особых предпосылок не было для этого, передает Mundodeportivo.

"Скоро проведем пресс-конференцию, чтобы разъяснить эту ситуацию вокруг нашего клуба. Проводится внутреннее расследование, мы хотим объясниться. Я хочу сделать ряд заявлений о новостях, касающихся технических запросов, которые были сделаны в отношении судей и игроков. Расследование было передано на аутсорсинг. Ни прокуратура, ни полиция не проинформировали нас о том, что мы находимся в процессе какого-либо расследования". Жоан Лапорта

Уже некоторое время ряд СМИ пишут информацию о том, что "сине-гранатовые" перечисляли немалые суммы вице-президенту судейского корпуса Федерации футбола Испании - Хосе Марии Энрикесу Негрейре.



По неподтвержденным фактам, футбольный чиновник получил от "каталонцев" 4,7 млн евро за разные консультации. Если данный факт будет доказан, то "Барселоне" грозят серьезные санкции, вплоть до понижения на низшие дивизионы испанского первенства.