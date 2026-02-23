Зачем экс-президент "Барселоны" взял в руки швабру перед матчем Ла Лиги
Как известно, Лапорта 9 февраля ушел с должности главы "блауграны" с целью баллотироваться снова на выборах через месяц.
В ходе своей предвыборной гонки бизнесмен хочет показать свою любовь и преданность к "сине-гранатовым". В эти выходные Жоан Лапорта взял в руки швабру и занялся чисткой трибуны перед матчем "Барселоны" против "Леванте" в рамках игр Ла Лиги.
Двукратный экс-руководитель каталонской команды помог сотруднице клининговой службы убраться в одном из ярусов на арене "Камп Ноу" (видео можно посмотреть здесь).
При этом Лапорта отметил, что не стыдится этой работы и занимается подобным действием не впервые: "Я так делал в армии".
Чистка трибун президентом клуба ярко подействовала на игроков "Барселоны", которые после этого разгромили "Леванте" со счетом 3:0.