Зачем экс-президент "Барселоны" взял в руки швабру перед матчем Ла Лиги

15 марта пройдут выборы нового президента знаменитого испанского футбольного клуба "Барселона". Одним из главных кандидатов на этот пост является 63-летний Жоан Лапорта, который уже неоднократно руководил каталонским коллективом, сообщает Zakon.kz.

Как известно, Лапорта 9 февраля ушел с должности главы "блауграны" с целью баллотироваться снова на выборах через месяц.

В ходе своей предвыборной гонки бизнесмен хочет показать свою любовь и преданность к "сине-гранатовым". В эти выходные Жоан Лапорта взял в руки швабру и занялся чисткой трибуны перед матчем "Барселоны" против "Леванте" в рамках игр Ла Лиги.

Двукратный экс-руководитель каталонской команды помог сотруднице клининговой службы убраться в одном из ярусов на арене "Камп Ноу" (видео можно посмотреть здесь).

При этом Лапорта отметил, что не стыдится этой работы и занимается подобным действием не впервые: "Я так делал в армии".

Чистка трибун президентом клуба ярко подействовала на игроков "Барселоны", которые после этого разгромили "Леванте" со счетом 3:0.