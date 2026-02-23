#Референдум-2026
Спорт

Зачем экс-президент "Барселоны" взял в руки швабру перед матчем Ла Лиги

Футбол Мытье Трибуны, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2026 15:17 Фото: Instagram/jlaportaoficial
15 марта пройдут выборы нового президента знаменитого испанского футбольного клуба "Барселона". Одним из главных кандидатов на этот пост является 63-летний Жоан Лапорта, который уже неоднократно руководил каталонским коллективом, сообщает Zakon.kz.

Как известно, Лапорта 9 февраля ушел с должности главы "блауграны" с целью баллотироваться снова на выборах через месяц.

В ходе своей предвыборной гонки бизнесмен хочет показать свою любовь и преданность к "сине-гранатовым". В эти выходные Жоан Лапорта взял в руки швабру и занялся чисткой трибуны перед матчем "Барселоны" против "Леванте" в рамках игр Ла Лиги.

Двукратный экс-руководитель каталонской команды помог сотруднице клининговой службы убраться в одном из ярусов на арене "Камп Ноу" (видео можно посмотреть здесь).

При этом Лапорта отметил, что не стыдится этой работы и занимается подобным действием не впервые: "Я так делал в армии".

Чистка трибун президентом клуба ярко подействовала на игроков "Барселоны", которые после этого разгромили "Леванте" со счетом 3:0.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
"Барселона" выиграла шесть матчей подряд в Ла Лиге с новым наставником
12:28, 23 сентября 2024
"Барселона" выиграла шесть матчей подряд в Ла Лиге с новым наставником
"Барселона" выиграла все три матча и единолично возглавила Ла Лигу
15:08, 28 августа 2024
"Барселона" выиграла все три матча и единолично возглавила Ла Лигу
"Осасуна" нанесла первое поражение "Барселоне" в новом сезоне Ла Лиги
13:02, 29 сентября 2024
"Осасуна" нанесла первое поражение "Барселоне" в новом сезоне Ла Лиги
