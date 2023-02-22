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В Казахстане будут по-новому оценивать работу госслужащих

работа Фото: senate.parlam.kz
В Казахстане каждые три месяца будут проверять эффективность работы государственных служащих. Об этом рассказал руководитель департамента Агентства по делам государственной службы Алматы Ильдар Уйсумбаев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ильдар Уйсумбаев отметил, что государственная служба должна ориентироваться на лучшие результаты для того, чтобы предоставить гражданам удобные и практичные сервисы, исключить элементы бюрократии и повысить клиентоориентированность госслужащих. В связи с этим перед Агентством поставлены новые задачи.

"Изменения коснулись оценки госслужащих. Если ранее она была ежегодная, то сейчас перешла в ежеквартальный формат. То есть государственных служащих будут оценивать ежеквартально. В случае, если госслужащий два квартала подряд показывает неудовлетворительную оценку, он будет освобожден от занимаемой должности".Руководитель департамента Агентства по делам государственной службы Алматы Ильдар Уйсумбаев на брифинге РСК

Кроме того, теперь в Казахстане будет проще устроиться работать на государственную службу.

"В целях устранения административных барьеров при поступлении или увольнении с государственной службы внесены изменения в законодательство по назначению лучших выпускников высших учебных заведений на нижестоящие должности в районе и селе вне конкурсного отбора. Непосредственное назначение на вышестоящие должности корпуса "Б" будет проводиться с согласия уполномоченного органа.Ильдар Уйсумбаев

Ранее представитель Агентства рассказал, как госслужащий должен вести себя во внерабочее время и можно ли ему вести страницы в социальных сетях. 

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