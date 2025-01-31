В Казахстане изменят текст присяги госслужащих

Председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазықбай заявил, что текст присяги государственных служащих будет изменен. Об этом стало известно на заседании коллегии по итогам работы Агентства за 2024 год, сообщает Zakon.kz.

В своем обращении 31 января 2025 года он отметил, что в дальнейшем будет проведена соответствующая работа по совершенствованию текста присяги для государственных служащих.

По словам главы Агентства, полная приверженность государственных служащих к присяге должна стать основной ценностью.

"Каждый государственный служащий при принесении присяги обещает быть честным, справедливым и безупречно выполнять свои обязанности. Присяга является выражением личной приверженности и ответственности перед обществом". Дархан Жазықбай

В заключительной части он подчеркнул, что присяга возлагает на государственных служащих обязанность служить обществу, защищать интересы страны и действовать в соответствии с высокими моральными ценностями.

10 января сообщалось, что в Казахстане внедрят цифровой рейтинг для госслужащих. Подробнее об этом законе можно узнать здесь.