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Россиянок оштрафовали за двойное гражданство

Россиянок оштрафовали за двойное гражданство Фото: gov4c.kz
В Караганде задержаны три женщины с двумя паспортами. Три гражданки России оштрафованы почти на 1,3 млн тенге за двойное гражданство, сообщает Zakon.kz.

 У 26, 45 и 51-летних женщин было выявлено двойное гражданство – Республики Казахстан и Российской Федерации.

"Решением районного суда Казыбек би города Караганды граждане Российской Федерации привлечены к ответственности в виде административного штрафа в размере 428 820 тенге каждый". Первый заместитель начальника Департамента полиции на транспорте Мадияр Айтуганов

20 февраля официальный представитель МВД РК Шугыла Турлыбек на брифинге рассказала, какая работа ведется в Казахстане по выявлению фактов двойного гражданства. Она напомнила, что Казахстан не признает двойное гражданство.

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