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Законодательство РК

Супругов из США в Казахстане оштрафовали за двойное гражданство

Больше 180 человек выявлены с двойным гражданством в Казахстане в 2024 году, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 19:22 Фото: polisia.kz
На свыше 700 тыс. тенге выписали штраф американцам за двойное гражданство в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МВД РК, сотрудниками миграционной службы линейного отделения полиции в аэропорту Туркестана совместно с ПС КНБ РК во время регистрации на рейс сообщением Туркестан – Стамбул остановлены супруги. У 54 и 45-летних супругов было двойное гражданство.

"В отношении граждан США составлен административный протокол за несообщение в установленные законодательством сроки факта приобретения иностранного гражданства. Дело рассматривалось в специализированном административном суде Туркестанской области. По решению суда иностранцы оштрафованы в размере 200 МРП (738 400 тенге)", – говорится в тексте сообщения.

В целом, сотрудниками ДП на транспорте в 2024 году за нарушение миграционного законодательства РК к административной ответственности привлечены 1483 иностранца. Из них по решению суда из страны выдворены 484 иностранных гражданина. Выявлен 181 человек с двойным гражданством.

Жителя Западно-Казахстанской области, который умолчал о получении гражданства Армении, выдворили из страны.

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